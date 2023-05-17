外國人街訪遇白衣阿伯！一開口「英文溜爆」　真實身分超大咖

企鵝妹在韓國評價曝光！「關鍵字搜尋」嚇壞　在地人認不出她

▲南韓實況主「企鵝妹（柳允進）」近日在台灣實行徒步環島的計畫，已經走了超過500公里，讓不少網友相當敬佩。（圖／翻攝自企鵝妹IG）
▲南韓實況主「企鵝妹（柳允進）」近日在台灣實行徒步環島的計畫，已經走了超過500公里，讓不少網友相當敬佩。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

記者張嘉哲/綜合報導

南韓實況主「企鵝妹（柳允進）」近日在台灣實行徒步環島的計畫，已經走了超過500公里的她，在這波旅程中圈粉無數台灣粉絲，沿途都有許多人找她合照，人氣可以說是紅不讓。不過，就有網友討論「企鵝妹在韓國的評價是怎麼樣啊？有很紅嗎？」貼文引起熱議，不少人用關鍵字搜尋韓國網站結果讓人有點意外，幾乎都是「負面新聞」。

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一名網友在PTT貼文指出「企鵝妹徒步環島期間，不僅媒體接連報導，PTT八卦版也是幾乎每天討論，連走到豐原都展現超人氣，有警消陸續與她合照，連路人都知道企鵝妹是誰，那麼企鵝妹的母國南韓那邊的輿論或社群，知道她們韓國女兒在台灣引起旋風了嗎？」

▲企鵝妹今天上午10時許，環島里程突破500公里。（圖／翻攝企鵝妹IG）
▲企鵝妹環島里程突破500公里，讓不少人相當敬佩。（圖／翻攝企鵝妹IG）
貼文一出，就有網友使用企鵝妹的關鍵字去韓國知名網站Naver搜尋，結果發現出現許多負面新聞相當尷尬，包括「騎電動滑板車違規」、「景觀區罵韓國阿姨髒話」、「動漫展說殘疾人士是霍金蜘蛛人」等等，有關於台灣徒步環島的內容沒有看到有什麼討論。

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▲網友利用企鵝妹當作關鍵字搜尋韓國網站，結果發現一大堆負面新聞。（圖/PTT）
不少人都表示「她的客群一直都不是韓國人，別太意外」、「韓國人根本不知道企鵝妹是誰，感恩」、「韓國真的看她的不多啦！她的客群都在國外」、「韓國紅到世界的人太多了，根本不會在乎這種等級的吧」、「韓國大咖這麼多，要紅哪有那麼容易」、「問了韓國朋友，根本不知道企鵝妹是哪位」。而甚至有網友貼出企鵝妹過去在徒步直播時，遇到兩位年輕韓國人，結果被誤認是台灣人，兩位韓國人根本不認識企鵝妹，得知她是韓國人還有點驚訝。


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