西服店賣和牛？米其林3度推薦「八和燒肉」　百坪新店開幕送海膽

我是廣告 請繼續往下閱讀
🌟神秘西服店裡吃日本和牛！高雅酒吧風格宛如高級招待所
「Insitu 隱室設計」以美國禁酒令時期所衍伸的「Speakeasy 地下酒吧」為靈感，為「八和和牛燒肉專門店」打造神秘的訂製西裝店（bespoken tailoring）門面，推開大門後才能瞧見寬敞107坪的燒肉空間。
雖說吃的是正式日本和牛燒肉，卻別開生面以西洋高雅酒吧風格作為空間設計，以黑金色線條搭配普魯士藍色軟裝、低調磚牆，並以線型燈照點綴吧台及牆面，為空間帶來時髦亮點，營造宛如高級招待所的氛圍。
🌟每道都是亮點！八和生牛肉手卷、八和金鑽燒、涮和牛牛肉湯
採生和牛黃金肥瘦比例 3:7 調配而成的「八和生牛肉手卷」，放在大理石盤上撒落香脆老油條增添豐富口感，並選用花蓮排隊名店的花崗山剝皮辣椒調 味，最後以薄脆海苔包覆入口，雙重香酥口感搭配綿軟辛香的生牛肉與白飯，滋味豐富。
轉化壽喜燒打造的「八和金鑽燒」，將燒烤至7分熟的A5紐約客放在北海道七星米飯上，再堆疊馬糞海膽與苗栗靈芝蛋，最後淋上自製松露油並點綴紫蘇花，濃郁無腥的香稠蛋黃包裹著軟嫩帶香氣的肉質與白飯一起吃，簡直是絕配。
靈感源自台南涮牛肉湯的「涮和牛牛肉湯」，選用高肌肉含量的和牛外腿肉部位薄切後放入碗中，再淋上以牛骨、雞骨、馬告、甘草等熬製而成的滾燙 和牛高湯，沖刷並川燙和牛至粉嫩色，並將油脂香氣融入湯裡，醇香湯頭還喝得到馬告清香。
🌟特殊餐點吸睛！八和自製牛舌餅、牛油拌飯
趣味翻轉大家記憶中的「牛舌餅」，「八和和牛燒肉專門店」敦北店限定菜色「八和自製牛舌餅」，主廚將自製減糖比例的牛舌餅做成適口大小，配以牛高湯燉煮、特選中前段部位的薄切牛舌，再搭配鹽蔥、美乃滋一起入口，巧妙打造名副其實「真的牛舌餅」創意美味。
以荷葉包裹並炊蒸的北海道七星米，「牛油拌飯」一上桌就聞到荷葉清香，打開後淋上自家熬製的牛肉燥與精煉牛油蔥，最後再與蔥花一起拌勻，粒粒分明的口感，越咬越香；特別推薦可請店家提供自製辣醬，在麻感十足的辣味裡帶著豐厚香氣，可吃到牛油拌飯截然不同的滋味。原為內部員工享用的辣醬，被饕客認證後悄悄成為隱藏版醬料，但要提醒大家這款辣醬辣度十足，入口3秒辣度便衝上腦門但隨之香氣四溢，建議初訪需斟酌用量。
🌟只需動口免動手！專人桌邊客製化服務 熟度口感任選
「八和和牛燒肉專門店」全程由專人桌邊服務，饕客只需動口免動手，還能針對喜愛的口感與熟度做客製化處理，新鮮美味掌握度相當高，客製食材的精準度與品嚐說明也十分完整。
碩大的「牛舌」鮮嫩多汁，靠近肩胛的「鞍下」部位夾入洋蔥末平衡豐富油花，蘸上鹽麴並搭配櫛瓜為油脂較少、肉香足夠的「前胸」赤身帶來水潤口感，較厚的「特選五花」以蒜味增香，濃郁「橫隔膜」搭配烤肉醬直火炭烤出焦香。專業建議造訪選擇享用套餐能吃到比較完整的多個部位；單點的話，可選小份拼盤肉質總重9盎司，再搭配其他一到兩道菜色也蠻夠吃。
八和和牛燒肉敦北店還特別規劃全透明的低溫精肉室，看得到精肉師在全年恆溫 10 度的空間中現切和牛肉品，漂亮油花的和牛，片片俐落擺盤、或裝飾成玫瑰花型，尤其被視為「夢幻ㄧ品」的稀有部位如菲力、老饕，將由精肉師決定厚薄度並處理精修，能享受十足表演感。
🌟歡慶開幕！每人送「海膽生牛肉脆餅」
為歡慶「八和和牛燒肉專門店 敦北店」正式開幕，開幕日至5/29之前，到店消費即享每人送「海膽生牛肉脆餅」乙份（原價460元）。在米脆餅上放入生牛肉碎，再搭配馬糞海膽、魚子醬，並點綴金箔，濃郁美味一口吃。
另外，燒肉中山打造「燒肉中山 x 四行倉庫 聯名套餐」，大啖和牛六品、伊比利豬兩品、醉翁之意‧雞松阪外，獨家設計「根室海膽‧稻燒和牛‧鮭魚卵」、「鮮活龍蝦‧煙燻奶油」及「磯煮鮑魚‧大根‧柚子」三道海鮮料理，雙人套餐5,980元、三人套餐8,980元，獨家於燒肉中山台中大墩店限定供應。