駕駛先轉彎「行人才冒出」！他吃3600元罰單傻眼 眾抓到犯錯點
擺脫「行人地獄」的罪名需要靠你我駕駛來一起努力，日前未禮讓行人大執法，也對不少車主開出罰單。然而，就有一名車主傻眼表示，自己4月收到一張3600元罰單，原因是沒先讓行人通過，但是讓人感到不滿的是「轉彎時明明沒有人，行人突然出現怎麼可以算在我頭上？」貼文引發熱議，不少網友意見不大相同。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」表示「最近我收到一張4月8日檢舉罰單，違規理由是駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，結果被罰了3600元，但是我在轉彎的時候沒人，隨後後面的行人來了，從我的車後通過，這樣算沒有暫停禮讓行人，罰單我是已經繳掉了，也懶得申訴，但是這種矯枉過正不明察，真的很難讓人接受」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的有點太過了吧.....如果入彎沒有行人後來才有行人，為何能開罰」、「現在經過斑馬線，我都會喊還有沒有人要過馬路了」、「我覺得這個爭議很多啦，未禮讓行人的標準真的很難定奪」、「很多人都會停在斑馬線買東西，根本不是要過馬路，啊不就要等他買完離開才能開車，太誇張了，矯枉過正」。
不過，也有人透露「以後只要看到有行人在斑馬線附近，就是停車就對了」、「你要轉彎時，行人已經站在斑馬線了吧，人家這種絕對有影片」、「行人停下腳步你就錯了」、「只要他站在斑馬線附近，你自己覺得他沒有要過馬路，但最後他要過馬路，你就是沒禮讓行人，而且沒主動停讓+3公尺距離內被罰很合理」、「行人已經站路口邊，你沒主動停讓直接通過，違規成立」。