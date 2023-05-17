NBA季後賽／Jokic又大三元！AD豪取40分無用　金塊132:126勝湖人

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湖人本場比賽排出三後衛Austin Reaves、D'Angelo Russell和Dennis Schroder先發，其中D'Angelo Russell負責看管Jamal Murray，但此套陣容似乎效果不理想，首節金塊就轟下37分，取得雙位數領先。
上半場湖人防守不理想，連兩節失分都破35，其中僅依靠Anthony Davis固守禁區，明顯不是好方法，半場籃板球金塊36：13遙遙領先，進攻籃板也有9個差距，金塊上半場72：54領先湖人。
金塊當家球星Nikola Jokic持續用紀錄寫日記，上半場10投7中，轟下19分、16籃板和7助攻，成為過去25年來，首位在季後賽半場(包括上、下半場)就能轟下15分以上，並至少拿下15籃板和5助攻的球員。
湖人上半場進攻過度依賴雙星，LeBron James攻下11分、8籃板，Anthony Davis則貢獻18分，但只抓下2籃板，三先發後衛加起來只拿10分。另外，湖人上半場用兵保守，僅啟用3個替補，八村壘進帳9分、Lonnie Walker IV 挹注6分。
湖人在第三節亟欲反攻，攻勢猛烈，單節20投15中，灌進38分，但防守仍無法壓制對手，Nikola Jokic前三節已完成大三元，且投進高難度壓哨三分球，前三節打完，金塊106：92領先湖人。
Nikola Jokic三節已攻下21分、19籃板、12助攻，而湖人全隊也才20個；金塊連續三節得分破30。
金塊在第4節中段依舊保持雙位數領先，但湖人拉出一波9：0的反擊，Austin Reaves在終場前3分23秒的三分彈，幫助湖人追到僅3分落後，可惜仍不足以扭轉戰局。
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