吳宗憲「第4個女兒」沒入圍金曲獎最佳新人！他心疼MIUSA開酸一句
第34屆金曲獎入圍名單於昨（16）日公布，每一位入圍者的得獎呼聲都非常高，不過也有許多沒入圍的「遺珠」備受討論，其中像是被綜藝天王吳宗憲（憲哥）發掘並培訓了3年才出道的「怪物新人」MIUSA，她備受吳宗憲疼愛，憲哥更稱她是「第4個女兒」，她去年發片時，憲哥也看好她能入圍金曲新人，豈料事與願違，對此，憲哥也發聲回應了。
記者郭佩蓉/綜合報導
擁有甜美臉蛋、超強唱功的MIUSA於去年底發行《MIUSA同名專輯》，被譽為「怪物新人」，她從節目《綜藝大熱門》被吳宗憲發掘並培訓3年以後成功發片，當時在發片記者會上，憲哥也相當看好她，不僅稱她是「第4個女兒」祝福她能入圍金曲獎，更揚言要站上台北小巨蛋：「爸爸就希望有個女兒像妳一樣，有天使般的歌聲，妳兩個月大的時候就沒有父親的愛，但不用害怕，老天爺就把妳交給我了。」但結果卻事與願違。
對此，根據《TVBS新聞網》報導，憲哥一改過去「大砲」反應，表示：「一點都不會（惋惜），音樂本來就是主觀的，還有很大的成長空間。實力擺在那裡！未來擺在自己的努力。」不過畢竟是自己相當疼愛的「女兒」，吳宗憲堅信MIUSA的實力，因此結果出爐後仍有些失望，他也忍不住開酸：「不過就是獨漏了而已，這倒是非常不容易。」而MIUSA目前人在大陸比賽《青年派計畫》，舞台魅力、實力唱功讓人為之驚豔，「吳宗憲的第4個女兒」更一度衝上微博熱搜，網友們也紛紛稱讚：「很優秀啊」、「好漂亮呀」、「她的舞台魅力還是很棒的，挺喜歡她的。」