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台中這條街「擠10間手搖飲店」！眾嚇：糖人街　當地人曝原因

▲台中這條街上開了10間不同品牌的手搖飲店。（圖／激動姐 地表最強綠葉 臉書）
▲台中這條街上開了10間不同品牌的手搖飲店。（圖／激動姐 地表最強綠葉 臉書）

記者李惠婷/綜合報導

台灣手搖飲市場蓬勃發展，可以說是愛喝飲料之人的天國。近日臉書粉專「激動姐 地表最強綠葉」便在台中市的大智路中看見一個驚人的景象，短短一條街竟開出10間不同品牌的手搖飲店，讓她直呼「台灣人是有多愛喝飲料啦？」當地人見文也解釋這條街之所以能開滿飲料店原因。

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激動姐15日於臉書發文，表示自己在台中市的大智路看到「飲料一條街」，短短一段路擠滿多個知名品牌，包含水巷茶弄、五桐號、嶺陸手作茶飲、茶湯會、日見茶、50嵐、可不可紅茶、聆茶、迷克夏及双十八木，每間店幾乎都緊鄰彼此，令她感嘆「台灣人是有多愛喝飲料啦？」、「台灣手搖飲料商機無限...太驚人了！」

▲原PO疑惑手搖飲料生意是否真的是暴利。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲激動姐發現台中大智路的一條街上開滿了10間飲料店。（示意圖／Pexels）
網友們回覆「你還少算了轉角過去還有得正跟麻古」、「所以才會有種說法，想存錢戒掉飲料錢就可以」、「台中...糖人街...」、「不錯喔，珍珠沒了還能跟隔壁借」、「藥局開的位置真好」、「台灣的路是用糖鋪的現在才知道嗎」。

當地人也解釋這條街會開滿手搖飲店的原因：「這個角落是因為在新時代購物中心旁，然後緊鄰火車站，整個區域又都是補習班，自然有他的市場在...開這樣剛好而已」，許多台中人表示「台中飲料店很多這樣一條街，很多選擇的」、「青海路，大墩路，黎明路也是這樣喔，台中的飲料店真的超多」。

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