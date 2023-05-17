莫莉拉扯IU被罵翻！韓國集郵Newjeans成員合影 嗨喊：她記得我
由綜藝咖轉型時尚網紅的莫莉（Molly），經常以亮麗外型出入品牌活動，她昨（16）日在韓國出席精品派對，為了要跟IU（李知恩）合照，竟尾隨其後拉對方的手，IU受到驚嚇示意保鑣幫忙解圍，過程被媒體全都錄，慘遭網友砲轟「丟臉丟到國外」，她對自己的行為不以為意，在IG限時動態曬出與當紅女團「NewJeans」成員Hanni合照影片，驕傲地說「她記得我！」
記者江芷稜/綜合報導
從《大學生了沒》出道的莫莉，成為揚名國際的時尚網紅，是個很勵志的故事，她曾說自己喜歡主動出擊創造機會，不願意空等，當初沒有秀票也勇闖國際四大時裝週，甚至自費拍攝精彩大片才逐漸被看見，看秀也會主動跟名設計師、明星打招呼、自我介紹，讓對方留下深刻印象。
時尚網紅同框大牌炒話題，衝高知名度是常態，不過這次莫莉在韓國看秀沒有透過經紀人或品牌公關介紹，直接拉扯IU的手，不慎驚嚇到對方，讓大批粉絲相當憤怒，痛批她手段不禮貌，「超級丟臉，讓人看了好不舒服」！媒體事後已經將影片刪除。
不過，莫莉似乎沒注意到負面留言，仍在限時動態曬出和明星合影影片，和「NewJeans」成員Hanni親密搭肩，開心地說「沒想到Hanni一看到我就喊Molly，竟然也記得我！NewJeans成員真的都很可愛」，還要粉絲敲碗想看哪位明星，準備蒐集更多名人合影。