零傷害披薩變告白神器 必勝客520限定「愛芝心圈圈」即刻開搶
瘋掉！必勝客今年愚人節認真開賣「零傷害比薩」掀起一波大熱潮，沒想到為了浪漫520，業者特別打造限定「愛芝心圈圈」，即刻開搶！把認真放空食材的零傷害披薩變成告白神器，限定PK APP會員搶先預購，明天正式開賣。
記者蕭涵云/綜合報導
必勝客今年愚人節認真推出全新力作「零傷害比薩」，盒子一打開只見單圈芝心餅皮圈圈，「放空無料比薩」竟然可以購買，還保證没人因為本產品氣、氣、氣！死！只有香濃起起～起～司，史上最友善的幽默產品，出乎意料掀起網友一波跟風購買，笑稱「真的可以買欸」，狂讚「笑死 好食用」，超受寵愛。
如今迎接浪漫520，必勝客特別打造限定「愛芝心圈圈」，以芝心圈圈搭配莫札瑞拉愛心起司餅，給足滿滿愛心，限定PK APP會員搶先預購，即刻開搶；明天正式開賣！相信會成為今年最搶手的告白神器。
會員現在打開PK APP可以搶先立即預購，取餐日期選擇明天5/18，將愛芝心圈圈加入購物車，送出訂單即完成。即日起至5/31，520限定「愛芝心圈圈」限時限量開搶囉。
另外，拿坡里披薩.炸雞專賣店即日起～6/6，也推出520限定套餐，「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元（原價689元），義式微辣口味炸雞，大披薩＋整桶炸雞（3塊腿排＋3塊棒腿），下殺76折優惠，現賺169元。而且憑三商i美食卡會員，即可用1點領取快閃優惠券，獨享515元會員價；即日起至5/31開放領券，兌換至6/6。