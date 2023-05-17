留1星負評遭咖啡廳公審！女客人氣炸「下最後通牒」：3日內聯繫我
台北一名女子15日光顧一家網美韓系咖啡廳，因過程感受不好而上網留一星負評，沒想到因此遭到店家肉搜，還在IG公開女子及其妹妹、閨密的照片公審，甚至一連發出30幾則。對此，遭到公審的女子表示已向警方報案並提出告訴，包含公然侮辱罪、加重誹謗罪、嚴重侵害隱私權、肖像權及名譽權等。
記者李惠婷/綜合報導
回顧本次事件，女子吃完午餐到該店消費，店內咖啡飲品落在100至180元不等，點了140元的燕麥奶後被店員告知內用的低消限制為200元，於是決定加點60元的餅乾，可當天剛好沒有供應，只剩下其它200元起跳的甜點，女子解釋自己單獨前往沒有人可以分食，不過店員不接受而請她改成外帶，使得女子氣到直接離開該間咖啡店，並在事後於Google評論留下1星負評，沒想到竟被咖啡廳發文公審。
此次事件在網上引起軒然大波，女子及其朋友的肖像都被該間咖啡廳公布並評論，據《ETtoday》報導，女子指出店家行徑已嚴重影響自己及朋友的私生活，且日後對於到咖啡廳、餐廳消費都會有陰影，晚上遛狗也不敢出去，還開始煩惱自己在網上留下真實想法的做法是不是錯誤的。
女子後續更針對此事報案並提出刑事告訴，主張咖啡廳在IG中公開張貼她、親友及第三人的個人資料，還在限動中加註侮辱性言論，涉公然侮辱罪、加重誹謗罪及侵害隱私權、肖像權及名譽權，目前已委由律師處理，並要求店家在3日內與她聯繫，不然刑事、民事責任會一併追究。