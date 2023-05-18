冷氣只吹到半夜2點！內行都按「這鈕」省電整晚：太聰明

星宇誤點救了她！發文致謝「感謝讓我看清渣男」　眾：唯一受益者

▲星宇航空6日讓多名旅客受困成田機場，卻意外讓原PO揭開渣男真面目。（圖／取自星宇官方臉書）
▲星宇航空6日讓多名旅客受困成田機場，卻意外讓原PO揭開渣男真面目。（圖／取自星宇官方臉書）

記者李惠婷/綜合報導

星宇航空6日因天氣問題及安排不良緣故讓300多名乘客受困成田機場，最終發放睡袋讓乘客在候機室過夜，星宇航空董事長張國煒對此親赴日本現場道歉，並承諾對受影響旅客全額退費，不過仍然難以平息民眾的怒火。不過一名女網友卻意外因此事得利，發文道謝「謝謝星宇航空讓我發現男友出軌」。

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原PO於Dcard發文，表示與男友已交往5、6年，期間男方有2次出軌紀錄，但皆會誠懇道歉並聲淚俱下的挽留，她扛不住心軟便原諒了他，並且近期更有步入婚姻的計劃。

雙方家長為討論婚禮事宜，約在星宇航空誤班事故發生的那（6）天吃飯討論，可男方表示自己「有一個大訂單快要拿下了，跟同事5／2－5／6要去台中出差」，不過承諾當天晚上會如約回來，原PO雖有些埋怨但也答應了，甚至2日當天親自送對方去高鐵站，沒想到他卻在6日當天直接失聯。

男方最終在隔天下午才現身，「他看起來整個人超疲倦，但我整個人超火大，我就問他到底去哪裡了，他也說不上來」，因為對方有出軌前科，於是她直接搶過手機查看，果然就在相簿中看到他與不認識女人在日本拍的照片。

▲星宇航空今（9）日上午7點迎來第二架A350-900廣體客機，機身編號為B-58502，為佈局北美航線擴充量能。（圖／星宇提供）
▲原PO男友與小三受困在星宇的飛機上，因此失聯於6日雙方家長所約的飯局。（示意圖／星宇提供）
眼看事情到這個地步，男方終於坦承，該女子是公司的工讀生，自己每個月會花幾萬元包養她，而這幾日實際上不是去出差，而是帶她到東京玩，只是剛好搭乘的星宇航空誤點，飛機上沒訊號、網卡又過期，所以失聯而導致東窗事發。這次事件使原PO徹底心涼，「我真的很傻，留著這種垃圾當寶，明明第一次劈腿就可以甩了他，結果浪費了這麼多年青春...」，「最後，謝謝星宇航空讓我知道，我被一個渣男耽誤了整整6年」。

網友回覆「妳絕對是星宇出包事件中唯一的受益者，謝謝星宇人，我的超人」、「還好結婚前就發現了，不幸中的大幸」、「帶小三去妳想去的地方真的有夠噁爛...」、「太扯了 ！！真的是唯一受益者 ！！ 最近看好多人都是交往五六年被抓包劈腿」。

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