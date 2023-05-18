星宇誤點救了她！發文致謝「感謝讓我看清渣男」　眾：唯一受益者

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雙方家長為討論婚禮事宜，約在星宇航空誤班事故發生的那（6）天吃飯討論，可男方表示自己「有一個大訂單快要拿下了，跟同事5／2－5／6要去台中出差」，不過承諾當天晚上會如約回來，原PO雖有些埋怨但也答應了，甚至2日當天親自送對方去高鐵站，沒想到他卻在6日當天直接失聯。
男方最終在隔天下午才現身，「他看起來整個人超疲倦，但我整個人超火大，我就問他到底去哪裡了，他也說不上來」，因為對方有出軌前科，於是她直接搶過手機查看，果然就在相簿中看到他與不認識女人在日本拍的照片。
眼看事情到這個地步，男方終於坦承，該女子是公司的工讀生，自己每個月會花幾萬元包養她，而這幾日實際上不是去出差，而是帶她到東京玩，只是剛好搭乘的星宇航空誤點，飛機上沒訊號、網卡又過期，所以失聯而導致東窗事發。這次事件使原PO徹底心涼，「我真的很傻，留著這種垃圾當寶，明明第一次劈腿就可以甩了他，結果浪費了這麼多年青春...」，「最後，謝謝星宇航空讓我知道，我被一個渣男耽誤了整整6年」。
網友回覆「妳絕對是星宇出包事件中唯一的受益者，謝謝星宇人，我的超人」、「還好結婚前就發現了，不幸中的大幸」、「帶小三去妳想去的地方真的有夠噁爛...」、「太扯了 ！！真的是唯一受益者 ！！ 最近看好多人都是交往五六年被抓包劈腿」。