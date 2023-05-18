公審咖啡廳自補血好評？Google評論回升4星遭酸：不是沒在Care嗎
台北市一家網美韓系咖啡廳因不滿女客在Google留下1星負評，竟肉搜女客個資與照片，連發IG動態公審，還評論女客姊妹。店家誇張行徑惹怒網友，1星負評狂洗店家Google評論至1.5顆星，不過短短24小時內，許多1星負評都消失，加上湧入大量5星評論，店家Google評論今（18）上午已迅速回血至3.9顆星，眾多網友酸說「還真不CARE」。
記者徐銘穗/綜合報導
回顧事件經過，女客15日到當事網美咖啡廳消費，點了140元燕麥奶，未達200元低消限制，她再加點60元的棉花糖餅乾，但店內剛好沒有供應，只有其他200元起跳的甜點，因此最後改外帶，並在Google留下1星負評，認為店家餐點品項不全，店內全空狀態還不放寬低消限制，相當不合理。
未料，女客的1星負評觸怒店家逆鱗，竟直接將對方的臉書肉搜上網，還把女子臉書中的照片合成做圖，甚至拿出來評論狠嗆，在IG限時動態寫下「請問我們店家從頭到尾做錯什麼，XX，妳真的很鬧欸...」
網友看不下去，紛紛爆刷該家咖啡廳1星評價，昨（17）天評價已掉到剩1.5顆星，痛罵「現在Google評論都不能留1星，還要被公審，真的狂」、「肉搜還公佈人家照片，超沒水準」。
而咖啡廳老闆也被肉搜起底，老闆已經將個人帳號悄悄關版，也下架頭像，關閉店家IG留言，臉書粉專更是刪光光只剩店家logo大頭貼照，但仍止不住網友怒火，湧進上千則留言痛罵，就連網紅圖文作家「霸軒」也來留言，酸說「★ ☆ ☆ ☆ ☆特地送上六星好評，多出來的一顆送給你」。
咖啡廳公審事件仍在網路上發酵，不過當事咖啡廳的Google評價在今（18）天上午10時許已從昨天的1.5顆星，一度站上4星，而目前是3.9顆星。網友揪出昨晚至今湧入不少5星好評，虧說「啊不是不CARE」、「還喊一堆人幫自己補血」、「超棒欸 直接認識的，封鎖這些三觀有問題的」。