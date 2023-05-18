獨／Uber撞賓利超額險夠賠嗎？　退役Uber五星司機年保費金額曝光

公審咖啡廳自補血好評？Google評論回升4星遭酸：不是沒在Care嗎

▲北市一家網美咖啡廳不滿女客在Google留1星負評，竟肉搜女客公審，遭網友爆刷1星，不過店家評價現已升至3.9顆星。（示意圖／取自pixabay）
▲北市一家網美咖啡廳不滿女客在Google留1星負評，竟肉搜女客公審，遭網友爆刷1星，不過店家評價現已升至3.9顆星。（示意圖／取自pixabay）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市一家網美韓系咖啡廳因不滿女客在Google留下1星負評，竟肉搜女客個資與照片，連發IG動態公審，還評論女客姊妹。店家誇張行徑惹怒網友，1星負評狂洗店家Google評論至1.5顆星，不過短短24小時內，許多1星負評都消失，加上湧入大量5星評論，店家Google評論今（18）上午已迅速回血至3.9顆星，眾多網友酸說「還真不CARE」

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧事件經過，女客15日到當事網美咖啡廳消費，點了140元燕麥奶，未達200元低消限制，她再加點60元的棉花糖餅乾，但店內剛好沒有供應，只有其他200元起跳的甜點，因此最後改外帶，並在Google留下1星負評，認為店家餐點品項不全，店內全空狀態還不放寬低消限制，相當不合理。

▲當事咖啡廳說「Google那幾顆星打從開店我就沒在CARE」。（圖/爆廢公社）
▲當事咖啡廳說「Google那幾顆星打從開店我就沒在CARE」。（圖/爆廢公社）
未料，女客的1星負評觸怒店家逆鱗，竟直接將對方的臉書肉搜上網，還把女子臉書中的照片合成做圖，甚至拿出來評論狠嗆，在IG限時動態寫下「請問我們店家從頭到尾做錯什麼，XX，妳真的很鬧欸...

網友看不下去，紛紛爆刷該家咖啡廳1星評價，昨（17）天評價已掉到剩1.5顆星，痛罵「現在Google評論都不能留1星，還要被公審，真的狂」、「肉搜還公佈人家照片，超沒水準」。

而咖啡廳老闆也被肉搜起底，老闆已經將個人帳號悄悄關版，也下架頭像，關閉店家IG留言，臉書粉專更是刪光光只剩店家logo大頭貼照，但仍止不住網友怒火，湧進上千則留言痛罵，就連網紅圖文作家「霸軒」也來留言，酸說「★ ☆ ☆ ☆ ☆特地送上六星好評，多出來的一顆送給你」。

▲網紅圖文作家「霸軒」也到當事咖啡廳臉書粉專僅剩的大頭貼留言朝聖。（圖/翻攝當事咖啡廳臉書）
▲網紅圖文作家「霸軒」也到當事咖啡廳臉書粉專僅剩的大頭貼留言朝聖。（圖/翻攝當事咖啡廳臉書）
咖啡廳公審事件仍在網路上發酵，不過當事咖啡廳的Google評價在今（18）天上午10時許已從昨天的1.5顆星，一度站上4星，而目前是3.9顆星。網友揪出昨晚至今湧入不少5星好評，虧說「啊不是不CARE」、「還喊一堆人幫自己補血」、「超棒欸 直接認識的，封鎖這些三觀有問題的」。

▲有網友發現當事咖啡廳突然湧入不少5星好評。（圖/翻攝當事咖啡廳臉書）
▲有網友發現當事咖啡廳突然湧入不少5星好評。（圖/翻攝當事咖啡廳臉書）
▲「WeMo Scooter」粉專小編也貼出一張棉花糖餅乾照片，並說，「沒啥我就是想湊個熱鬧」。（圖／翻攝WeMo Scooter臉書）
▲「WeMo Scooter」粉專小編也貼出一張棉花糖餅乾照片，並說，「沒啥我就是想湊個熱鬧」。（圖／翻攝WeMo Scooter臉書）
▲「蝦皮購物 (Shopee) 」粉專小編也來跟風，蝦鬧一波。（圖／翻攝蝦皮購物臉書）
▲「蝦皮購物 (Shopee) 」粉專小編也來跟風，蝦鬧一波。（圖／翻攝蝦皮購物臉書）

看到1星負評爆氣？咖啡廳公審女客人　律師曝店家「致命缺失」

給1星負評不行？咖啡廳「公審客人」被嗆爆　老闆遭起底關臉書

留1星負評遭咖啡廳公審！女客人氣炸「下最後通牒」：3日內聯繫我

獨／大直NOKE絕美打卡點曝光！摩天輪露台藏這　咖啡廳仰望三層樓

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀