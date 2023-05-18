市川猿之助倒臥自宅父母雙亡！日網瘋猜原因：今早被爆性騷醜聞
曾在日劇《半澤直樹2》展現精湛演技的47歲男星市川猿之助，今（18）日上午10點左右被發現與雙親倒臥在自家住宅，經紀人發現後立刻通報救護車送醫，目前確認其父母親皆已身亡，市川猿之助則意識不清，現場還留有遺書。該消息一出立刻震驚日本全國，對於市川醒來將面對獨留自己一人的情況感到唏噓，眾人也紛紛猜測這場憾事的起因：「是不是有關今早爆出的性騷擾醜聞…」。
記者李惠婷/綜合報導
據日媒報導，市川猿之助與其父母被經紀人發現倒臥在東京目黑區住處，警方依現場狀況與遺書判斷可能是企圖使用瓦斯輕生，目前雙親皆已不治，市川猿之助則還有反應。該消息在日網引起廣大討論，許多人對此感到遺憾：「我覺得今後會很辛苦的，父母都死了」、「我很高興他沒有生命危險！祝你早日康復」、「如果我在家庭自殺中獨自倖存，我擔心未來將面對法律責任。但是……首先希望你的身體好起來……」、「若我的父母去世，只有我活下來，那日子一定很難過......」。
此外，市川猿之助在今早剛遭日媒《女性SEVEN》爆料，他曾對劇場工作人員進行脫軌的性騷擾及權勢騷擾行為，某位相關人士透露：「去外縣市表演時常常會被猿之助邀去飯店房間喝酒，甚至還會要求『睡在我旁邊』，如果躺下來，猿之助就會馬上鑽進棉被親我或摸我身體，進行過度的肢體接觸」。
所以日網紛紛猜測此次自殺事件可能與該則爆料有關，「不知道是不是跟今天被爆出來性騷擾工作人員的事有關」、「我想知道這是否與今天早上報導的醜聞有關」、「市川猿之助先生還活著……我希望他能出來說清楚」。
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