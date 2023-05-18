莫莉緊抓IU手不放遭罵爆！神隱2天發聲明「5度道歉」：我做錯了
過去從節目《大學生了沒》出身的台灣時尚網紅莫莉（Molly），16日在韓國出席精品派對時，被抓包尾隨在南韓女星IU身後，還伸手緊抓IU的手，現場畫面流出後引起許多網友不滿，而莫莉在神隱2天後，於今（18）日在IG貼出全黑圖正式發聲明回應，裡頭一共道歉5次，表示：「對不起，也讓支持我的莫寶失望，非常謝謝大家批評指教。」
記者賴禹妡/綜合報導
莫莉針對IU事件疑問今日在IG發聲明回應，表示「我在此慎重道歉，真的對不起造成大家在觀看後的情緒激昂、不舒服、以及對自己偶像的心疼，對不起，這個部分我真的做錯了」，她提到無論再怎麼想幫粉絲完成「想看和IU合體」的心願，也不該對還不認識她的藝人有肢體接觸，「我深深為這個行為舉動道歉」。
莫莉坦言，自己一直都有自知之明，和藝人相比「我的確沒什麼」，但她也是靠著自己的努力從什麼時尚資源都沒有，一直到現在能夠被品牌直接邀請，「相信了解我的莫寶都有看在眼裡，對於單一事件就抹滅、誤會我所有努力跟成績的指控，對我個人也好、對我的團隊也好、對同樣領域的人也好，都是非常不公平的」。
莫莉指出，為了對經營的事業流量負責，她每一次出發點都是先思考粉絲想看什麼，因此也都會事先詢問大家想看哪位明星，並盡力去做到，先前的合照也都有禮貌詢問藝人本人，或是獲得經紀人的同意，「若經紀人當下拒絕、或藝人沒有要合照，我也絕對不會硬去合照」，最後莫莉再次道歉，「針對我做錯的部分，我再次誠懇、誠心誠意道歉，我未來會更謹慎、更禮貌地確認詢問每一個舉動跟行為」。