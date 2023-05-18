咖啡廳肉搜女客公審！老闆道歉停業　「至今未聯絡」正妹反應曝光

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未料，女客的1星負評觸怒店家逆鱗，竟直接將對方的臉書肉搜上網，還把女子臉書中的照片合成做圖，甚至拿出來評論狠嗆，在IG限時動態寫下「請問我們店家從頭到尾做錯什麼，XX，妳真的很鬧欸...」
網友看不下去，紛紛爆刷該家咖啡廳1星評價，昨（17）天評價已掉到剩1.5顆星，痛罵「現在Google評論都不能留1星，還要被公審，真的狂」、「肉搜還公佈人家照片，超沒水準」。不過短短24小時內，許多1星負評都消失，加上湧入大量5星評論，店家Google評論今（18）上午已迅速回血至3.9顆星。
扛不住各界抨擊，該咖啡廳負責人於今（18）下午5時，突在官方IG發出道歉聲明，表示向該女客及社會大眾道歉，宣布咖啡廳今起停止營業，將負起所有法律責任，並向網友求饒：「懇求社會大眾放過我的家人和朋友。」不過網友截圖後，質疑「你有放過那個女客人的家人和朋友嗎」。
而被肉搜公審的陳姓女客目前也已向警方報案提告，要求店家3日內聯繫律師說明，否則將依法追究刑事民事責任。《ETtoday新聞雲》報導，針對咖啡廳負責人在IG道歉，陳小姐說律師跟她目前都未收到負責人任何私下聯繫，對於負責人的「各種謾罵我都會虛心接受，懇求社會大眾放過我的家人和朋友」等言論，不予置評。