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咖啡廳肉搜女客公審！老闆道歉停業　「至今未聯絡」正妹反應曝光

▲公審咖啡廳事件導火線的60元「棉花糖餅乾」。（圖／翻攝當事咖啡廳IG）
▲公審咖啡廳事件導火線的60元「棉花糖餅乾」。（圖／翻攝當事咖啡廳IG）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市一家網美韓系咖啡廳因不滿女客在Google留下1星負評，竟肉搜女客個資與照片，連發IG動態公審，還評論女客姊妹。店家誇張行徑惹怒網友被炎上，咖啡廳負責人今（18）下午5時在IG發出道歉聲明，表示即起停止營業，並求網友「放過我的家人和朋友。」對此，被肉搜公審的女客說，根本沒聯絡她或是律師，對於負責人的IG發言不予置評，一切交給律師處理。

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回顧事件經過，女客15日到當事網美咖啡廳消費，點了140元燕麥奶，未達200元低消限制，她再加點60元的棉花糖餅乾，但店內剛好沒有供應，只有其他200元起跳的甜點，因此最後改外帶，並在Google留下1星負評，認為店家餐點品項不全，店內全空狀態還不放寬低消限制，相當不合理。

▲公審咖啡廳今（18）在IG向女客致歉，並宣稱將結束營業盼止血。（圖／翻攝當事咖啡廳IG）
▲公審咖啡廳今（18）在IG向女客致歉，並宣稱將結束營業盼止血。（圖／翻攝當事咖啡廳IG）
未料，女客的1星負評觸怒店家逆鱗，竟直接將對方的臉書肉搜上網，還把女子臉書中的照片合成做圖，甚至拿出來評論狠嗆，在IG限時動態寫下「請問我們店家從頭到尾做錯什麼，XX，妳真的很鬧欸...」

網友看不下去，紛紛爆刷該家咖啡廳1星評價，昨（17）天評價已掉到剩1.5顆星，痛罵「現在Google評論都不能留1星，還要被公審，真的狂」、「肉搜還公佈人家照片，超沒水準」。不過短短24小時內，許多1星負評都消失，加上湧入大量5星評論，店家Google評論今（18）上午已迅速回血至3.9顆星。

▲「WeMo Scooter」粉專小編也貼出一張棉花糖餅乾照片，並說，「沒啥我就是想湊個熱鬧」。（圖／翻攝WeMo Scooter臉書）
▲「WeMo Scooter」粉專小編也貼出一張棉花糖餅乾照片，並說，「沒啥我就是想湊個熱鬧」。（圖／翻攝WeMo Scooter臉書）
扛不住各界抨擊，該咖啡廳負責人於今（18）下午5時，突在官方IG發出道歉聲明，表示向該女客及社會大眾道歉，宣布咖啡廳今起停止營業，將負起所有法律責任，並向網友求饒：「懇求社會大眾放過我的家人和朋友。」不過網友截圖後，質疑「你有放過那個女客人的家人和朋友嗎」。

而被肉搜公審的陳姓女客目前也已向警方報案提告，要求店家3日內聯繫律師說明，否則將依法追究刑事民事責任。《ETtoday新聞雲》報導，針對咖啡廳負責人在IG道歉，陳小姐說律師跟她目前都未收到負責人任何私下聯繫，對於負責人的「各種謾罵我都會虛心接受，懇求社會大眾放過我的家人和朋友」等言論，不予置評。

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