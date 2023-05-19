高苑科大遭列專輔仍欠薪11個月　教育部：限期未改善8月停招

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環球科技大學、大同技術學院、明道大學先前皆因違反教師待遇條例，分別被教育部裁罰7次、6次、2次，由於3所學校情況未改善，教育部本週再次處以第8次、第7次及第3次罰鍰，累計裁罰金額分別達315萬元、265萬元及65萬元。
教育部表示，高苑科大因財務惡化，自111年6月起有積欠教師薪資情事，且董事會未依去年4月28日董事會議決議捐資，因此，教育部已於111年6月10日依私立學校法裁處董事長50萬元罰鍰，另再依私立學法對全體董事會裁處4次罰鍰，每次每人50萬元；目前教育部並未接獲該校有資金挹注訊息。
針對該校自111年6月起積欠教師薪資，教育部限期改善仍未補發教師薪給，已違反教師待遇條例，因此教育部已開罰6次，處10萬、20萬、35萬、50萬、50萬及50萬元罰鍰。
教育部指出，該校為專案輔導學校，改善期限至112年5月31日止，若學校屆期未能改善，將依退場條例規定令該校於112學年度起停招（112年8月1日），並於當學年度結束時停辦（113年7月31日）。
學校停招後，將由教育部重組法人董事會，法人得自重組董事會後，申請退場基金墊付維持學校正常運作所需費用，包含教職員薪資。另已積欠的薪資，後續得於解散清算過程中，處分校產支付積欠的薪資。