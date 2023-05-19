咖啡廳公審客人停業了！前員工爆「上班內幕」　網友全不意外

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前員工提到， 因為有相關服務經驗，平日一個人還撐得起來，一開始覺得有成就感，但週末就很硬。由於店裡一個正職都沒有，如果遇到問題或緊急狀況，老闆不在只能打電話，有接有回答，沒接自己想辦法，有時候一邊打電話求救一邊請客人稍等也是常態。提到過去有一個工讀生弟弟完全沒經驗，結果一人獨挑大樑上班，當然是一片混亂，後來馬上被解僱。
該位員工說，後來跟合夥人反應說我只是工讀，但工作量跟責任太多，除了上班時數以外，其他已經接近正職了，最後表示要跟老闆討論，結果後來合夥人就傳LINE跟我說「先不幫你排班，謝謝你兩個月的幫忙」然後就被踢出群組，讓她苦笑表示「當時店裡倒圾垃的門禁卡還在我這裡，他們都忘記要拿回卡片了嗎？」
「在這間店經歷過的事情再看到這幾天這樣，只想默默雙手合十，種什麼因得什麼果」該名前員工提到「希望大家多關注台灣服務業、餐飲業的勞動市場，真的很辛苦，求職打工也要多注意一下，也希望台灣服務的文化，不管是客人還是店家都是，可以越來越健康」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「看到這篇長文.....我完全不意外這間店老闆的為人」、「傻眼，咖啡廳到底怎麼SOLO上班啊＝＝」、「看完覺得妳很厲害，未來在任何工作崗位也都是可以獨當一面的人，祝福妳未來順利」、「PT被當正職用，提調薪直接被火，真的是爛老闆欸」、「做這麼辛苦還直接被fire....有夠扯，這間店的下場完全不意外」。而意外被前員工提到的「工讀生弟弟」也出面，甚至曬出當初被資遣的對話圖。