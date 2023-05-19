水庫大進補！上半天「全台雨量排行」出爐 雨神下午移駕中南部
受到鋒面通過和威力強大的「煙囪雲」影響，台灣今（19日）晨中部以北地區降下「致災性豪雨」，尤其受對流發展影響最劇烈的新竹縣，12小時內竟然就降下超過300毫米的雨量，直接突破「大豪雨」的警戒標準，其餘桃園、苗栗、新竹市也都有超過100毫米的累積雨量，同時也為水庫解了不少渴，中央氣象局預報員廖經翔提醒，隨著鋒面南移，下午台中以南和山區容易出現「短延時強降雨」，民眾出門務必攜帶雨具，慎防淹水災情。
記者張志浩/綜合報導
根據中央氣象局從今晨0時至中午12時40分的資料，廖經翔指出，這段時間降雨最多的地點為「新竹縣新豐鄉」累計雨量343毫米，後續2至5名，排行分別為「桃園新屋」261毫米、「新竹市北區」232毫米、「苗栗頭份」135毫米、「新北八里」72毫米。
廖經翔表示，今日上半天造成較多降雨的原因，主要是台灣海峽北側對流發展相當旺盛，不過隨著中午前後鋒面往南移動，其結構受到台灣地形的破壞，將導致形成「煙囪雲」的動力不足，因此桃竹苗的雨勢有明顯趨緩一些，下午將持續好轉。
不過雖然煙囪雲影響告一段落，但氣象局提醒，下午鋒面持續往南移動，較強的對流會在彰化、雲林外海發展，因此午後中南部地區和其它山區都有可能出現較大雨勢和短延時強降雨，不過水資源較為匱乏的台南至屏東，降雨情況則要碰碰運氣，若缺乏南北風氣流的對峙，雲帶可能只會快速掠過，請民眾仍要珍惜水資源。