米其林一星主廚執掌 萬豪「美享地餐廳」獻年份香檳晚宴
高雄萬豪酒店11樓的「美享地餐廳」提供融合台灣風土食材的當代法式料理，並榮獲米其林美食指南推薦。6月3日晚間6點將舉辦年份香檳晚宴，由美享地餐廳新任米其林一星主廚Fabien Vergé親自掌廚並設計菜單，打造充滿驚喜的美酒佳餚饗宴。
記者陳美嘉／高雄報導
擁有超過20年豐富閱歷的美享地Majesty新任主廚Fabien Vergé，生長於非洲西部的象牙海岸，自法國美食之都「里昂」、有「世紀廚神」美譽的Paul Bocuse餐飲學院畢業，曾任職巴黎米其林三星餐廳「Le Meurice」，師承名廚Yannick Alléno的精湛廚藝。
Fabien以傳統法國料理為本質，糅合台灣在地的特色風土食材，保留食材的原汁原味。鍾情於台灣的Fabien，在台深耕逾10年，並於2018年榮獲米其林一星殊榮，顯見其對台灣風土的熟稔與絕倫的料理工藝。
美享地餐廳年份香檳晚宴預計於6月3日晚間6點入席，長達4小時的味蕾饗宴，共精選4款Pommery香檳及1款法國莊園紅酒佐餐，開瓶總價值約23,000元，Fabien主廚特別針對5種酒款的口感、氣味與香調，使用義大利Kaviari魚子醬、燻鮭魚和北海道生食級干貝等頂級食材，設計出別具特色的創意料理。整場盛宴將品嘗8至10道的創意佳餚，每位賓客7,000元+10%，座席數量有限，訂位專線：(07)559-6911。