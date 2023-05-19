台灣上空有「巨型暴鯉龍」？豪雨全是它帶的 遇1情況災情恐更慘
今（19）日台灣海峽北側的鋒面前緣對流發展旺盛，導致威力強大的「煙囪雲」出現，超大片雲系不斷移入台灣，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明更形容它像是「巨型暴鯉龍」，導致台灣中部以北不少地區降下「致災性豪雨」，尤其新竹縣12小時內竟然就降下超過300毫米的雨量，彭啟明指出，「煙囪雲」在氣象上「只能監測無法預測」，比颱風還難捉模，如果遇到「滯留鋒面」雨還會更大更久，預計午後隨著鋒面南移，煙囪雲將會逐漸減弱，中南部會有些降雨，北部則會有一些空擋。
記者張志浩/綜合報導
彭啟明稍早在臉書粉專分享雷達回波圖，指出這波鋒面形狀特殊，彷彿像是「一隻魚」或是「暴鯉龍」，事實上，這樣的鋒面型態就是所謂的「煙囪雲」，由於南北冷暖空氣交會時，造成狹長的不穩定帶出現，而不穩定帶中又容易有對流發展，雲系再隨著鋒面中線風勢不斷被導入台灣上空，因此才造成如此大的雨勢。
彭啟明表示，雖然「煙囪雲」的降雨威力極大，但所幸此波鋒面是「移動型鋒面」，來得快去得也快，倘若是「典型的梅雨滯留鋒面」，對流可能就會在台灣海峽不斷發展，降雨的時間也會隨之拉長，造成更具破壞力的災情。
彭啟明說明，「煙囪雲」在梅雨季都有機會出現，但在氣象上無法準確預測，只能在發生後去「監測」其未來態勢，而就午後觀察來看，由於受到地形影響，鋒面南移會使「煙囪雲」的能量消散，且水氣的補充不足，因此生命週期可能已經來到尾端，後續中南部和山區還需留意局部大雨的出現。