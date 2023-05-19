強尼戴普甩家暴醜聞！坎城影展上激動落淚 喊話：我不需要好萊塢
第76屆法國坎城影展日前盛大開幕，焦點巨星強尼戴普以開幕片《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry）出席盛會，電影播畢後受到觀眾熱烈鼓掌近7分鐘，強尼戴普也因此感動落淚！被問到「好萊塢抵制」一事，強尼戴普否認，並帥氣回應：「我不需要好萊塢。」
記者黃雅琪/綜合報導
強尼戴普先前捲入家暴前妻安柏赫德風波，導致他失去電影《怪獸與鄧不利多的秘密》的拍攝機會，也傳出好萊塢抵制他的傳言；《杜巴利伯爵夫人》被視為強尼戴普的「復出作品」，他飾演法國國王路易十五，這回以本片出席坎城影展開幕，但強尼戴普笑回：「顯然，我已經第17次復出了！」他認為自己哪裡都沒去，而且還住在離會場僅45分鐘路程的地方。
提到「好萊塢抵制」一事，強尼戴普先是反問記者：「我被好萊塢抵制了嗎？」接著他回應道：「除非你神經太大條，才會覺得『這一切都沒有發生，這是一個惡意的笑話』，當你因為一些八卦流言而被要求退出正在拍攝的電影時，是的，你會覺得被抵制。」
強尼戴普認為，自己沒有遭到好萊塢抵制：「我不覺得自己被好萊塢抵制，因為我不再關心好萊塢，我不需要好萊塢！」接著他繼續說：「這是個怪異又幽默的時代，每個人都想做自己，但卻做不到，因為他們必須順從某人劃下的界線，與其他人保持一致，如果你想過那種生活，我祝你一切順利。」
※【NOWnews 今日新聞
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