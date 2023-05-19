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男友換電動車後超易怒！「1問題」令她懷念油車：至少不會吵架

▲女網友表示，男友自從換成純電車後變的很易怒。（示意圖／Pixabay）
▲女網友表示，男友自從換成純電車後變的很易怒。（示意圖／Pixabay）

記者李惠婷/綜合報導

隨著電動汽車在全球市場普及，許多民眾都拋棄油車改買電動車，不過卻衍生出「里程焦慮（Range Anxiety）」的問題，意即駕車人因擔心車輛沒有足夠續航力抵達目的地的焦慮感。就有名女子表示，男友自從購入電動車後罹患嚴重的里程焦慮，這樣的情緒使兩人多次發生不愉快，感嘆「有點懷念以前坐油車的時光」。

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原PO於Dcard發文，表示男友在去年將油車換成純電動車，自己起先覺得非常新穎，除了車身外觀科技感十足外，車內空間也因為中央的扶手可以滑移而增大很多，後座還能往後躺，種種設計都讓她感到非常貼心，更棒的是在台中公共停車場中還不需付停車費。

細數完以上種種優點，原PO話鋒一轉表示，在男友換成純電動車前，自己曾詢問他會不會有「里程焦慮」，對方信誓旦旦表示沒有。可沒想到的是，如今兩人出門的第一站永遠都是去充電站充飽電，但凡晚一點出門，半天的時間就消失無蹤。

不只如此，原PO男友一開上高速公路就會開始擔心沒電，時不時就下交流道找快充站充電，即便原PO用google算里程說明還夠，對方卻會因此焦慮地發脾氣，導致最終敗興而歸。原PO感嘆「我現在有點懷念以前坐油車的時光，至少不會因為這些事情吵架或耽誤行程」。

▲（示意圖／Pixabay）
▲原PO男友如今一開電動車就會擔心沒電。（示意圖／Pixabay）
網友表示「他是不是手機電量87%就開始充電」、「長途本來就是要油車，真的要折衷還是油電混合實際一點」、「電車本來就比較適合跑跑市區，要跑遠途出遊還是油車方便」、「家裡不能裝充電真的別買電車了，看起來很炫炮但要跑長途超不實用，什麼超充只要半小時看起來好像很快？但有沒有想過前面要排幾個半小時」、「電車的里程標示根本歡樂的，跟油車油耗一樣，是關係到駕駛習慣的，若是開車很猛的，跑高速耗電超快」。

部分電動車駕駛則表示原PO男友問題很大，「在美國買ioniq 5 路過，我常常開跨州，中間規劃好充電站就好，電車的好沒開過的不會知道，只是前期要適應要了解，我不知道台灣充電站的狀況，但我開了一年非常滿意」、「ev6車主路過，根本沒有里程焦慮這種問題，你男友有焦慮症」。

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