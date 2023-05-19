男友換電動車後超易怒！「1問題」令她懷念油車：至少不會吵架

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細數完以上種種優點，原PO話鋒一轉表示，在男友換成純電動車前，自己曾詢問他會不會有「里程焦慮」，對方信誓旦旦表示沒有。可沒想到的是，如今兩人出門的第一站永遠都是去充電站充飽電，但凡晚一點出門，半天的時間就消失無蹤。
不只如此，原PO男友一開上高速公路就會開始擔心沒電，時不時就下交流道找快充站充電，即便原PO用google算里程說明還夠，對方卻會因此焦慮地發脾氣，導致最終敗興而歸。原PO感嘆「我現在有點懷念以前坐油車的時光，至少不會因為這些事情吵架或耽誤行程」。
網友表示「他是不是手機電量87%就開始充電」、「長途本來就是要油車，真的要折衷還是油電混合實際一點」、「電車本來就比較適合跑跑市區，要跑遠途出遊還是油車方便」、「家裡不能裝充電真的別買電車了，看起來很炫炮但要跑長途超不實用，什麼超充只要半小時看起來好像很快？但有沒有想過前面要排幾個半小時」、「電車的里程標示根本歡樂的，跟油車油耗一樣，是關係到駕駛習慣的，若是開車很猛的，跑高速耗電超快」。
部分電動車駕駛則表示原PO男友問題很大，「在美國買ioniq 5 路過，我常常開跨州，中間規劃好充電站就好，電車的好沒開過的不會知道，只是前期要適應要了解，我不知道台灣充電站的狀況，但我開了一年非常滿意」、「ev6車主路過，根本沒有里程焦慮這種問題，你男友有焦慮症」。