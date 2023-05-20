房市／信義房屋股東會　通過每股1.2元現金股利

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同時在台灣住宅屋齡快速老化之下，改善居住品質的潛在換屋需求也將持續增加。信義房屋因應房市的變化以及ESG的潮流，持續推出DiDON智能賞屋、我家有多夯、AI智能配案等數位工具，並且將部分代書流程數位化，滿足客戶多元化的購售屋需求。
在不動產開發業務方面，信義房屋則表示，前年已完銷的信義開發「嘉和」案於2022年第4季部分交屋，認列營收10.27億元，並且於2023年第1季全數交屋完畢，全案認列營收29.38億元；「嘉品」建案預計於2025年第1季進行交屋、「嘉學」案將於2024年第1季開案，均植入永續智慧建築概念。
觀光旅遊事業方面，在2022年底取得的馬來西亞沙巴本島土地，可望在今年取得五星級度假酒店的開發計畫核准，若順利的話，將於2027年度開幕；另一方面，由於將環灘島定位為「零碳島」，因此仍積極投入海洋保育及森林復育，豐富生態景觀，為觀光旅遊事業奠下厚實的基礎，兼顧生態保育與旅遊發展。
去年信義房屋即拉高防疫規格，利用多間獨立空間會議室搭配同步視訊設備，並成為首批以視訊輔助方式召開股東會之公司之一。今年在疫情趨緩下，為因應數位趨勢潮流以及持續落實股東行動主義，除了仍以視訊輔助股東會方式召開，有利於股東行使權利，並且開放一般民眾可於股東會當天召開的時段，上網直播觀看股東會的進行。