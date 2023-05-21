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《小美人魚》愛麗兒挨轟！天選之人海莉貝利「11歲被碧昂絲簽下」

▲演出《小美人魚》愛麗兒挨轟，海莉貝利（左）11歲時就被碧昂絲簽下。（圖／迪士尼、美聯社）
▲演出《小美人魚》愛麗兒挨轟，海莉貝利（左）11歲時就被碧昂絲簽下。（圖／迪士尼、美聯社）

記者黃雅琪/綜合報導

《小美人魚》真人版電影即將在台上映，新一代女主角「愛麗兒」由非裔美國人海莉貝利擔綱演出，雖然海莉貝利與大家兒時印象中的動畫版《小美人魚》愛麗兒外型截然不同，因而引發許多爭議言論；不過迪士尼強調，外貌不是選角上的唯一考量，海莉貝利的特質與天籟嗓音才是萬中選一的關鍵；關於年僅23歲的海莉貝利，有「3件小故事」值得大家一探究竟。

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▲海莉貝利（右）與姊姊克蘿伊在YouTube上發跡。（圖／翻攝自Chloe x Halle YouTube）
▲海莉貝利（右）與姊姊克蘿伊在YouTube上發跡。（圖／翻攝自Chloe x Halle YouTube）
年僅11歲的海莉貝利！翻唱碧昂絲歌曲被簽約

當年還是11歲的海莉貝利與13歲的姊姊克蘿伊，兩人組成女子團體「Chloe x Halle」開設YouTube頻道，專門上傳她們翻唱的流行歌曲影片，其中一支翻唱天后碧昂絲名曲〈Pretty Hurts〉影片受到大量關注，成功吸引原唱碧昂絲的關注，並將兩人簽約至旗下帕克伍德娛樂公司發展；長大到16歲的海莉貝利，還擔任碧昂絲《Formation》世界巡迴演唱會歐洲站開場演出，實力派唱功更曾多次入圍葛萊美獎。

▲海莉貝利男友饒舌歌手DDG。（圖／翻攝自DDG Instagram）
▲海莉貝利男友饒舌歌手DDG。（圖／翻攝自DDG Instagram）
海莉貝利男友是知名饒舌歌手「DDG」

同樣以YouTube受到大眾關注的25歲饒舌歌手「DDG」，正是海莉貝利的現任男友，兩人在2022年3月於Instagram上宣佈穩定交往中的消息，經歷過數次分合傳聞，還因為DDG刪光合照的行為登上Twitter熱搜；如今提到DDG，海莉貝利滿臉幸福的認定他為白馬王子，首次談戀愛對她而言像是開啟新世界：「愛上家人以外的某個人，2年前還是陌生人，現在已經是我的世界運轉核心。」DDG也曾透露，有一天會向女友求婚。

▲真人版《小美人魚》預告在奧斯卡典禮曝光。（圖／迪士尼提供）
▲▼海莉貝利主演真人版《小美人魚》愛麗兒。（圖／迪士尼）
▲《小美人魚》500隻生物海底狂歡場景，耗時2年才製作完成。（圖／翻攝自迪士尼影業YouTube）
 
非裔祖父母飽受歧視！成接演《小美人魚》關鍵

海莉貝利高齡80多歲的祖父母來自南卡羅來納州，她經常聽到他們談論以前「飽受歧視」的生活，奶奶告訴她以前有個種族歧視的措施「棕色紙袋測試」（The brown paper bag test），意思就是凡是比紙袋膚色深的非裔美國人，都被禁止進入特定社交場合，像是教會、婦女聯誼會、兄弟會等地，反之膚色淺者則被視為優質人種。海莉貝利認為，對比祖父母所經歷的歧視，她因為接演《小美人魚》所收到的惡意批評根本不算什麼，也因為此事令她下定決心一定要演出「愛麗兒」，讓所有女孩知道「每個人都是獨一無二的公主」。

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