《小美人魚》掀「童年幻滅」爆爭議！改編電影是否該忠於原著？

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不同於過往動畫裡的白人、紅髮外型，真人版電影《小美人魚》的愛麗兒由非裔美國人海莉貝利主演，取而代之的是深色頭髮與膚色，許多人開始抨擊海莉貝利五官扁平，還在社群上發起「#NotMyAriel」（這不是我的愛麗兒）的抗議運動，人們認為海莉貝利不是他們心中的「公主」，也就是所謂的白皮膚、雙眼皮大眼睛與金色長髮等刻板印象，因而指稱電影導致他們「童年幻滅」，究竟真人版電影《小美人魚》是要滿足小孩，還是取悅大人呢？一場選角爭議，意外揭露了許多人帶有歧視、偏見與仇恨的面貌。
「迪士尼公主」為什麼一定要是白人？
《小美人魚》既是童話故事，人們是否也該回歸單純之心去看電影呢？而非戴著「有色眼光」認為皮膚白就是美麗的人種，進而將病態的「亞洲審美觀」無限上綱；大人常常會教小孩「不要以貌取人」，為什麼現在焦點落在非裔美國人海莉貝利身上，卻又雙標了呢？想想當亞裔或黑人的小孩，看見迪士尼公主與自己長相相似，那一份單純的快樂其實更勝一切，沒有人可以決定自己天生的長相，也沒有人應該被任意批評外在。
「政治正確」是一道雙面刃
隨著種族多元、兩性平權等意識抬頭，向來趨於保守的迪士尼也開始走上「政治正確」的道路，先是在《小飛俠》、《與森林共舞》、《小飛象》、《貓兒歷險記》、《小姐與流氓》等舊作加上「過時的文化描繪」警語，強調過去劇情裡頭對於嘲弄華人、歧視詞彙是錯誤的。
為屏除「#DisneySoWhite」（迪士尼太白）的標籤，迪士尼也開始發展出「少數族裔」的故事，像是《海洋奇緣》、《可可夜總會》、《魔法滿屋》等動畫片；在這次的愛麗兒選角上，許多人都認為迪士尼「過度政治正確」，但既是改變體制就會有疼痛期，在藝術作品上呈現種族多元化，未嘗不是好事呢？只是別像《花木蘭》真人版電影那樣，為了避免捲入「#Metoo」權勢性交浪潮，刻意將主角李翔拆成將軍與新兵兩個角色，矯枉過正反而抹殺創意。