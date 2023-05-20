超正檢察官爆紅！長腿照比例絕美 「剛破大案」身分被起底
新北地檢署一位檢察官近日爆紅，由於她最近才剛開啟IG，就吸引超過萬名粉絲朝聖追蹤，不僅是工作上非常能幹，最近剛破獲大案子之外，其真實身分其實是個「男兒身」，也讓不少網友大吃一驚表示「這個腿這個比例！女生都沒這麼不科學」引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
新北市地檢署最近因為詐騙案頻傳，檢調單位辦案可以說是壓力山大，然而一位男檢察官陳漢章就在最近開了IG，命名為「檢察官LAKU的OOTD」，分享自己每天去上班的穿搭，自我介紹還寫下「看了這麼多有關於檢察官的韓劇、日劇，會不會有點好奇，到底台灣檢察官的日常、上班穿搭是如何？就讓樂樂檢本人來現身說法！」
只見目前貼出的照片貼文一共有13組，有的是穿俐落的套裝，也有長裙的穿搭，最猛的是搭配那一雙高跟鞋啊！看上去腿長比例剛好，連不少女粉絲看了都說「不是！你這個腿我真的輸了」、「你真的好做自己！超棒的啦」、「超喜歡！請繼續做自己想做的事」、「腿真的超長，有夠美的」。
然而事實上，陳漢章已經結婚生子，妻子跟小孩其實都很支持他穿著女裝，新北市地檢署也表示，陳漢章在工作表現上備受肯定，公訴組時曾協助蒞庭「小玉」換臉案等重大刑案，回到偵查緝毒組後，也曾指揮永和警分局偵破天道盟太陽聯盟宜陽會所涉販毒、囚禁被害人等案，與同事相處可以說是相當融洽。
這次意外的登上了社群以及媒體版面，陳漢章也在IG上貼文表示「今天有點被嚇到，難道我要當網紅了嗎？嚇到我差點都不敢發文了！」也表示自己突然受到大量關注有點受寵若驚。