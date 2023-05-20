7-11冰棒「優惠買法」曝光！他結帳突然0元：不知道超虧
7-11近日因應夏日到來，推出「國際冰品節」的活動！民眾可以使用7-11的APP進行「優惠券抽獎」，最高可以抽到0元的冰品折扣，但因為機率的問題，多數人還是都是抽到5折、7折、9折的優惠，不過有優惠總比沒有好！然而就有網友分享7-11冰品玩法，貼文引起廣大討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友臉書社團「7-11/全家各超商新品資訊共享區」貼文指出「一年一度的冰品抽抽樂又來了，再度傳授秘訣給大家，手機APP每天都可以抽兩次，很常常會抽到5折就很不錯了，不過記得結帳的時候先讓店員抽一次螢幕的，如果抽到低的就用店內的，優惠券先省起來！昨天去抽到0元真的好開心，五折券我就先省起來了」。
然而這其中結帳的細節在於，民眾在APP上面抽兩次，假如是抽到7折、9折，購買冰品臨櫃結帳的時候，店員還會使用面板讓民眾再抽一次的機會，也就是說萬一手裡拿的只是一般優惠的數位折價券，但是面板的折扣可能抽到5折甚至是0元，那麼券直接省起來，還可以爽吃更便宜的冰！該位網友就是如此，結帳就有「突如其來的0元驚喜」！
貼文一出，不少網友紛紛回應「學到了！下次去買先讓店員抽面板的」、「原來可以兩個都玩，我每次都直接拿優惠券換都沒抽面板的，真虧」、「我以為二選一，原來兩種都能玩」、「感謝！看到這篇馬上去，轉到五折，手上兩張七折省起來」、「我也是五折券現場抽到0元超爽，還有一張五折券下次用！超級讚」、「先現場，現場抽到爛的就用低的折價券！等於可以抽三次啦！」