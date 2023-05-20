逛夜市撿到「10萬元千鈔」！店家急喊：快丟掉 暗黑內幕爆出
拾金不昧真的相當重要！近日一名女網友表示，自己去夜市吃飯的時候，結果在路上發現2捆用橡皮筋綁住的裸鈔，一共有10萬元之多，沒想到後來送到警局之後，才發現「暗黑真相」，讓不少網友刷新三觀表示「這個社會到底怎麼了？」貼文引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「屏東人屏東事」貼文指出「日前跟家人晚上到夜市去吃飯，結果騎車經過屏東仁愛路與民族路交叉口附近，撿到一捆用很多橡皮筋綁住的千元鈔票，總共是10萬元；沒想到後來又經過同個地方，又撿到一捆，連續巧合讓人感覺不對勁。」
結果妹妹將鈔票送到警局後，警察才表示「這兩綑鈔票都是假鈔，最近有很多人撿來喔！這是最新的詐騙手法，如果有人獨吞了這筆錢的話，有心人士會報案，來向私吞的人索取理賠金！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「這社會到底怎麼了啦....很誇張」、「最好的辦法，就是當下請警察來處理，自己撿去派出所還是容易有問題」、「超級扯...現在詐騙進階到這種程度了....」、「看完雞皮疙瘩都上來了，連人性都在考驗結果是詐騙」；而也有不少人紛紛表示看過這個鈔票「上次我們逛夜市也有看到.....撿起來店家叫我們馬上丟掉」、「市場看過，直接無視」、「我在中央市場有撿到過，旁邊擺攤老闆娘看到叫我丟掉、不要撿」。