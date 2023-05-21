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約會必去！絕美高空餐廳MiraWan法餐「千元有找」　必吃菜色開箱

▲約會必去的絕美高空餐廳MiraWan，轉型Casual Dining，打造3道法菜980元起、5道菜1,880元起的高CP值組合新菜單，必吃菜色開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲約會必去的絕美高空餐廳MiraWan，轉型Casual Dining，打造3道法菜980元起、5道菜1,880元起的高CP值組合新菜單，必吃菜色開箱。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

絕美高空餐廳MiraWan Eatery，為讓大家更輕鬆自在品嚐法餐，迎接夏天之際轉型成Casual Dining形式，打造3道法菜組合980元起、5道菜1,880元起的高CP值新菜單，還以摩登風格轉化法式鄉村菜，在經典裡吃得到新意，連份量也相當有誠意。更難得的是，行政主廚鄭裕錞Josh出色的時髦手法，搭配甜點主廚戴峻弘細膩的手藝，使得MiraWan的餐點和空間相得益彰，彷彿漂浮在雲端上吃法餐，絕對是約會必去的浪漫餐廳。

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坐落於微風南山47樓層的MiraWan Eatery，擁有大片玻璃窗享受雲霧繚繞的台北天際線，搭配時刻幻變的繽紛LED燈飾，白天漫射愜意日光、晚間閃爍迷人夜景。順應時下流行的Casual Dining用餐形式，以自由單點搭配必嚐主廚精選組合菜，讓饕客更能隨心所欲地輕鬆享受法餐。

▲主廚精選3道法菜組合，980元起。順時鐘為：雲林究好豬戰斧4oz、鄉村手切豬肉派、青石佬 馬鈴薯奶油泡泡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主廚精選組合，3道法菜980元起。順時針方向為：雲林究好豬戰斧4oz、鄉村手切豬肉派、青石佬 馬鈴薯奶油泡泡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲絕美高空餐廳MiraWan Eatery，是值得推薦的浪漫約會餐廳。（圖／MiraWan Eatery提供）
▲在絕美高空餐廳MiraWan Eatery，窗外有片片雲朵陪用餐，室內則有幻美燈飾營造浪漫氣氛。（圖／MiraWan Eatery提供）
全新菜單特別設計3道法菜980元起、5道菜1,880元起的高CP值組合，還以摩登風格轉化法式鄉村菜，在經典裡吃得到新意，連份量也相當有誠意。推薦適合2～3人享用的「油封鴨胗沙拉」，拌入綿密水波蛋搭配清爽生菜，讓軟韌有彈性的鴨胗越嚼越香；份量澎湃豐富的「澳洲虎蝦 西班牙臘腸 章魚」，以豪邁個頭的鮮甜海鮮，搭配濃郁鹹香的歐洲家常西班牙臘腸醬，吃得到滿滿海味。

▲主廚精選組合，5道菜1,880元起。順時針方向起：豪野鴨胸 3oz、土雞蛋布丁 香草冰淇淋、青甘魚 青蘋果 阿里山山葵、北海道馬糞海膽燉蛋、青石佬 馬鈴薯奶油泡泡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主廚精選組合，5道菜1,880元起。順時針方向起：豪野鴨胸 3oz、土雞蛋布丁 香草冰淇淋、青甘魚 青蘋果 阿里山山葵、北海道馬糞海膽燉蛋、青石佬 馬鈴薯奶油泡泡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲夜晚轉變為時髦餐酒館氛圍。（圖／MiraWan Eatery提供）
▲夜晚轉變為時髦餐酒館氛圍。（圖／MiraWan Eatery提供）
當然不可錯過MiraWan招牌「炭烤A4九州和牛紐約客」，嫩熟度掌控頗佳的和牛，行政主廚鄭裕錞本季搭配更為清爽的春夏版醬汁，再添入順口孜然辛香，平衡油脂風味；而「緬因龍蝦香料義大利麵」，保留彈牙口感的義大利寬麵，吸附飽滿龍蝦高湯炒製帕瑪森起司的鮮濃醬汁，再大器放上整尾波士頓龍蝦搭配飽滿帆立貝，厚實滋味絕對滿足重度海鮮控。兩款拿手菜也雙雙放入主廚精選組合，可加價點用。

▲「澳洲虎蝦 西班牙臘腸 章魚」單點720元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「澳洲虎蝦 西班牙臘腸 章魚」單點720元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲單點推薦菜色，順時針方向為：勃根地蝸牛、勃根地紅酒燉牛舌、奶油煎法國白蘆筍 海膽沙巴雍 漬檸檬、澳洲虎蝦 西班牙臘腸 章魚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲單點推薦菜色，順時針方向為：勃根地蝸牛、勃根地紅酒燉牛舌、奶油煎法國白蘆筍 海膽沙巴雍 漬檸檬、澳洲虎蝦 西班牙臘腸 章魚。（圖／記者蕭涵云攝）
高CP值的組合餐點內，要特別推薦源自紅酒燉牛肉經典菜的「勃根地紅酒燉牛舌」，改以柔嫩綿滑的牛舌取代牛肋條，燉煮入酒香，搭配經典法式馬鈴薯泥與爽口蔬菜，香氣四溢。另道「奶油煎法國白蘆筍 海膽沙巴雍 漬檸檬」，以沙巴雍醬Sabayon搭配甜香生海膽，及洋蔥、番茄、洋蔥與漬檸檬，同時以濃郁、清爽兩種風格品嚐水潤法國白蘆筍。

▲「油封鴨胗沙拉」單點420元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「油封鴨胗沙拉」單點420元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「緬因龍蝦香料義大利麵」單點1,280元。（圖／MiraWan Eatery提供）
▲「緬因龍蝦香料義大利麵」單點1,280元。（圖／MiraWan Eatery提供）
這季鮮魚菜色表現極好，全新熱前菜「青石佬 馬鈴薯奶油泡泡」，以發酵馬鈴薯、韭蔥的溫潤酸香搭配輕盈馬鈴薯冷湯Vichyssoise，一改常見法式奶油馬鈴薯泥的厚重感，更吃得出魚肉的清甜；另款「青甘魚 青蘋果 阿里山山葵」，則先以昆布將青魽醃漬出鮮甜與柔嫩，細膩地將魚肉與青蘋果薄片層疊交錯，再搭配糖煮蘋果丁與阿里山山葵美乃滋，沁辛引出的鮮甜與適度發酵的酸香，滋味特別清新。

▲「青甘魚 青蘋果 阿里山山葵」單點420元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「青甘魚 青蘋果 阿里山山葵」單點420元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不只午間、晚上供應法餐，MiraWan也有精采下午茶及調酒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不只午間、晚上供應法餐，MiraWan也有精采下午茶及調酒。（圖／記者蕭涵云攝）
作為約會餐廳，當然要有讓女生愛不釋口的甜點，甜點主廚戴峻弘返璞歸真打造「土雞蛋布丁 香草冰淇淋」，不手軟的香草籽滿佈口感綿實的布丁，搭配冰淇淋交融焦糖醬汁，嚐得到豐厚蛋香交織卡士達風味奶香，尤其最上頭頂著一片宛如波浪的糖片點綴金箔，吃完仍意猶未盡。有如長條蛋糕般的「富士蘋果派 酸奶冰淇淋」，豪氣上桌卻有著細膩層次，焦酥外層自成框架、咬開層層清脆派皮後，吃到以整顆富士蘋果切片烘烤的內餡，濕潤而飽滿，有別於一般常吃到的厚重肉桂味，戴峻弘特別刷上和歌山柚子汁平衡酸香，搭配酸奶冰淇淋，溫潤而清香，餘韻無窮。

▲「土雞蛋布丁 香草冰淇淋」單點250元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「土雞蛋布丁 香草冰淇淋」單點250元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「富士蘋果派 酸奶冰淇淋」單點380元。（圖／MiraWan Eatery提供）
▲「富士蘋果派 酸奶冰淇淋」單點380元。（圖／MiraWan Eatery提供）
另外，戀人們不可錯過的約會餐廳，還有連續3度獲得米其林餐盤推薦的「八和和牛燒肉專門店」，新開百坪敦北店竟然在西服店裡吃日本和牛！有別於常見的日式燒肉餐廳，八和燒肉敦北店採黑金色線條搭配普魯士藍色軟裝，並以線型燈照點綴吧台及牆面，宛如在時髦高雅的酒吧裡用餐。主打A5「近江牛一頭買」形式，職人分切出30多個部位，設計出「生牛肉、壽司、霜降、赤身、牛排、逸品、湯品、主食」八大和牛主題料理。歡慶開幕，5/29前消費還直接送每人「海膽生牛肉脆餅」乙份。

▲八和經典雙人套餐內的和牛拼盤。（圖／記者蕭涵云攝）
▲八和經典雙人套餐內的和牛拼盤。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「八和金鑽燒」以絲毫不腥的濃郁生蛋，滑潤和牛與北海道七星米飯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「八和金鑽燒」以絲毫不腥的濃郁生蛋，滑潤和牛與北海道七星米飯。（圖／記者蕭涵云攝）
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