鐵板燒主菜吃飽了「師傅堅持做炒飯」 大廚親揭背後原因
到稍微有點規模一點的鐵板燒餐廳用餐，套餐中幾乎都會有一道炒飯，或者每次吃到主菜已上完，眾人紛喊著過於飽足時，檯前師傅還是堅持要再做炒飯，除了怕食量較大的顧客吃不飽之外，炒飯這道菜在鐵板燒飲食文化上，其實佔有重要的意義。
記者葉盛耀/綜合報導
有著多年鐵板燒師傅經驗的提香鐵板燒副董廖信翔就說，「想要看鐵板燒師傅功力好不好，就是考他做炒飯這道菜。所以師傅們在培訓時，也會讓他們在未加熱的鐵板上面，以生米來拌炒，訓練手感。」
及格的炒飯，除了大火快炒，且每樣食材需遵循不同時間依序下料，最重要的是師傅鐵鏟揮舞之下，米飯與配料們要能在鐵板上跳舞。廖信翔的炒飯更是堅持蛋液分兩次下，第一次是將蛋細炒至如桂花般的圓球狀並有滿滿香氣，第二次的蛋液則是要均勻包裹在每顆飯粒上，呈現出俗稱的「金包銀(蛋衣為金色、白飯如銀色)」境界，如此，炒飯吃起來才有足夠的蛋香。
炒飯在鐵板燒文化中，已不僅是個填飽肚子的澱粉而已，它更具有展現鐵板燒師傅功力的意義，也像是個集聲光效果、娛樂感十足的精湛表演。也因為在這樣的刺激之下，即便顧客往往都已飽足，總還是想再嘗鮮吃個幾口，而師傅們也往往都期望，顧客能將沒吃完的打包帶回家繼續享用，這同樣也是鐵板燒師傅們想對顧客展現的誠意。