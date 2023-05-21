高三生赴大學面試「提前被請出去」！學長見1條件秒祝福：穩了
日前學測成績出爐，許多高中考生準備在近期迎接第二道關卡，也就是「第二階段面試」。就有一位高中生在近期前往大學面試，但時間才到一半，就被提早請出會場，讓他開始擔憂「會不會淪落備取？」而許多學長看見1細節之後，卻直接獻上祝福：「穩穩的」。
記者潘毅/綜合報導
一位高三生在論壇《Dcard》上分享，自己近期前往大學面試的遭遇，進入該校法律系的面試現場，經過對談後，三位教授都面露滿意的神情，但之後明明表訂時間還過不到一半，原PO就被提早請出教室，讓他開始擔憂：「這是準備備取的節奏嗎？」
隨後原PO也補充，自己學測成績比預估錄取平均成績高了5級分，而其中一位面試教授後續也表示：「希望開學能看到你」，前後遭遇出現反差，讓他開始疑惑：「那我這樣有穩了嗎？」
完整遭遇曝光後，引來許多學長分享經驗談：「高5級只要有去面試就會上啦」、「覺得你完全不用擔心，當初去面試我前面一位講了大概15分鐘，但我10分鐘不到就結束了，原本也很擔心會不會上，後來還是正取了」、「基本上還是以成績為主，而去面試就是很吃考官緣」、「學測高5級，那教授只是面試看看你是不是怪人，行為舉止都正常基本穩上」、「高五級分不用擔心啦，我當初面試還直接忘記，他們還打電話提醒我，等我進去面試，教授還跟我說辛苦了期待開學看到我，最後正取4給你參考」。