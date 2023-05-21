2023年台灣手搖飲霸主「南北有別」！麻古成南霸天　北部冠軍超強

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至於喜愛的品牌部分，從銷售量也能看出南、北兩地有著不小的差異，《發票載具》也公布了資料庫數據：
🔷北部手搖霸主前五名排行
第一名：50嵐
第二名：清心
第三名：迷客夏
第四名：天仁茗茶
第五名：Coco都可
展店數量分析「50嵐在北部的分店數多達152家分店，銷售量是南部的5倍；清心密集度更高，共有270個據點，銷售量是南部的4倍！」
價格因素分析「比較能接受價格較昂貴的精緻茶葉，像是天仁茗茶，平均單價約62元，有些飲品甚至超過百元，熱門飲品913茶王，甘醇獨特的風味，是不少北部人下午茶指定飲品。
🔶南部手搖霸主排行
第一名：麻古
第二名：茶之魔手
第三名：迷客夏
第四名：50嵐
第五名：可不可
展店數量分析「麻古在高雄的分店數共有100多家分店，銷售量是北部的5倍！茶之魔手占據整個南台灣，光台南就有217家分店，北部0家。」
價格因素分析「習慣較為親民的價格，如茶魔平均價格才20元，這也反映為何高單價精緻茶葉，很難在南部生存的原因。」
最後《發票載具》表示，數據來源為自家APP資料庫，，統計數據為2023年4月至5月間，各家品牌消費之載具發票數進行統計，不代表各家品牌官方正式數據，僅供參考。