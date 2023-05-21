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2023年台灣手搖飲霸主「南北有別」！麻古成南霸天　北部冠軍超強

▲《發票載具》的APP資料庫顯示，麻古茶坊近期是南部最受歡迎的手搖店。（圖／麻古茶坊提供）
▲《發票載具》的APP資料庫顯示，麻古茶坊近期是南部最受歡迎的手搖店。（圖／麻古茶坊提供）

記者潘毅/綜合報導

台灣的珍珠奶茶揚名全球，民眾也相當愛喝，因此被稱為「手搖飲」王國一點都不為過，而手搖飲市場更是一片藍海，讓許多名人都創立專屬品牌搶占商機。而老饕對於市面上哪間店才是「手搖飲店霸主」爭論不休。對此《發票載具》APP就挖出實際數據，更發現南、北部霸主竟是不同的品牌。

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《發票載具》近期在臉書分享「南北手搖飲店大PK」的排行，結果從資料庫的資看出「北部、南部民眾對於手搖飲料的抉擇有很大差異，北部口味偏好純茶類飲品，甜度無糖為大宗，冰塊多選擇去冰或微冰。而南部朋友則喜愛豐富的調味茶，選擇口味也較多元，甜度則以微糖為主」。

至於喜愛的品牌部分，從銷售量也能看出南、北兩地有著不小的差異，《發票載具》也公布了資料庫數據：

🔷北部手搖霸主前五名排行

第一名：50嵐
第二名：清心
第三名：迷客夏
第四名：天仁茗茶
第五名：Coco都可

展店數量分析「50嵐在北部的分店數多達152家分店，銷售量是南部的5倍；清心密集度更高，共有270個據點，銷售量是南部的4倍！」

價格因素分析「比較能接受價格較昂貴的精緻茶葉，像是天仁茗茶，平均單價約62元，有些飲品甚至超過百元，熱門飲品913茶王，甘醇獨特的風味，是不少北部人下午茶指定飲品。

▲原PO分享50嵐全新喝法，她加1神物「奶霜」讓飲料口感秒升級，貼文一出，老饕眼睛全亮了。（示意圖／翻攝自臉書）
▲50嵐最初發跡於台南，但目前北部門市量已經多達152家，更是許多北部民眾最喜愛的手搖品牌。（示意圖／翻攝自臉書）
🔶南部手搖霸主排行

第一名：麻古
第二名：茶之魔手
第三名：迷客夏
第四名：50嵐
第五名：可不可

展店數量分析「麻古在高雄的分店數共有100多家分店，銷售量是北部的5倍！茶之魔手占據整個南台灣，光台南就有217家分店，北部0家。」

價格因素分析「習慣較為親民的價格，如茶魔平均價格才20元，這也反映為何高單價精緻茶葉，很難在南部生存的原因。」

▲許多人到南部旅遊都會喝上一杯「茶的魔手」 。（圖／翻攝臉書）
▲「茶的魔手」只在南台灣展店 。（圖／翻攝臉書）
最後《發票載具》表示，數據來源為自家APP資料庫，，統計數據為2023年4月至5月間，各家品牌消費之載具發票數進行統計，不代表各家品牌官方正式數據，僅供參考。


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