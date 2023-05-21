1圖搞懂1週天氣！明「雨神駕到」轟2天 瑪娃颱風準備變中颱
今（21）日各地多雲到晴，僅午後部分地區出現短暫陣雨，不過中央氣象局提醒，明天新的一波鋒面接近後，明晚開始至週二（5/23）西半部又要出現局部大雨勢，不過週三至下週日（5/24至5/28），各地回歸多雲到晴的穩定天氣，需要特別留意的，是距離台灣還有一段距離的「瑪娃颱風」，它在生成後持續增強，最快可能會在明日下午成為中度颱風，後續動向氣象局將持續觀察。
記者張志浩/綜合報導
氣象局說明，瑪娃颱風從生成後，未來幾天不只沒有受到陸地地形干擾，所處海面的海溫較高、垂直風切較小，因此增強的幅度相當穩定，預計最快明天下午就會升級為中度颱風；在路徑上，瑪娃颱風預計會先往北北西，再往西北西移動，而在往西移動的過程，若太平洋高壓較強、勢力範圍往西靠攏，颱風就會順著太平洋高壓邊緣跑，也會更往西接近台灣，增加威脅機率，本週五（5/26）會是相當關鍵的時間點。
中央氣象局指出，明日白天，梅雨季第4波「移動型鋒面」接近，中南部、金門馬祖會先有短暫陣雨，北部地區則是有些悶熱後漸漸轉有陣雨，東半部地區晴朗炎熱，台東可能出現焚風，午後山區會有局部陣雨，而西南風偏強，北部、恆春半島及蘭嶼綠島沿海風力大。
週一晚間至週二清晨，受到鋒面影響，除了西半部會有局部大雨外，各地也會有短暫雷陣雨，週二上午開始鋒面南移至巴士海峽，後續東北季風增強，中南部、花東、澎湖仍有短暫陣雨雷雨，北部東北部地區、金門馬祖雨勢漸緩，但天氣稍轉涼，中部以北及東半部沿海、恆春半島、各離島風力較強。週三至週末台灣各地大致多雲到晴、天氣穩定，僅東半部地區、午後山區有局部短暫陣雨。