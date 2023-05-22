母親節過完仍要聽媽媽真心話！日常最困擾「並非婆媳問題」

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這份調查涵蓋了多種議題，包括家庭事務、教養問題、職場困境、自然災害和政治議題等。在家庭事務方面，54.2% 的人表示，夫妻感情是她們最關注的「家庭關係」，其次則為 38.8% 「子女溝通」議題，最後才是 6.8% 的「公婆關係」。而在教養問題上，50.2% 的人表示最關心的是「孩子被霸凌」的問題，其次則為 45.7% 的孩子「耍脾氣難溝通」，僅有 4%在意「孩子學習成績不好」。
🔸工作心好累！比起升遷困難，更害怕工作繁忙
此外調查顯示，49.7% 媽媽們在職場困境中最害怕的是「工作繁忙」，顯示了她們在事業與家庭之間的平衡壓力，其次「升遷困難」則佔 36.8%，這也表示職業婦女在職場上仍然有一定的阻礙。
🔸地震頻繁！自然災害中媽媽們最害怕地震
對於自然災害，相較於「颱風」及「水災」，79.6% 的媽媽們最擔心的是「地震」，顯示了多數人對家庭安全的關切，面對突如其來的災害，容易一瞬間造成家園損失感到最擔憂。
🔸高達86.2%的媽媽，最擔心戰爭突然爆發失去家園
有高達 86.2％ 的人表示，目前「最注重的政治議題」的是「戰爭突然爆發，失去家園」，其次則為「國家重要機密外洩 (8.9%)」，以及「被斷交成為國際孤兒 (4.8%)」。
最後Hahow 好學校也特派團隊，真實親訪各族群媽媽，分別訪問到 85 歲資深媽媽與 31 歲剛剛生下第一個孩子的新手媽媽得出以下反饋。
85 歲王媽媽坦言：「看到戰爭的這個內容，讓我的確想起以前的經驗，我就有認識的人在逃難時不得已把小孩送給別人，那些話面我如今都八十五歲了還深刻記得。戰爭真的很可怕」，而 31 歲林媽媽則表示：「我才剛剛生下寶寶，無法想像今天要是台灣變成烏克蘭，孩子未來的生存受威脅，我們要怎麼保護他，更遑論擁有穩定的生活了。完全無法想像，太可怕了！」
Hahow 好學校的調查結果也引起一部分的討論和關注，希望透過真心話分享，讓家人們更了解媽媽堅強形象下的真實想法，媽媽們在職場上仍面臨一定阻礙，害怕戰爭的原因可能來自於對家庭和子女的保護意識。媽媽們作為家庭和社會的重要角色，她們不僅扮演著照顧和保護家人的角色，同時也在社會各個層面上發揮著重要作用，並祝福各位媽媽每天都快樂！