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台大會長選舉爆歧視！學長姐出手「下封殺令」　悲劇下場瘋傳

▲台大經濟系日前舉辦正副會長選舉，然而卻傳出有候選人發表了歧視字眼的政見，讓不少人看了相當不舒服。（圖/NOWnews資料照）
▲台大經濟系日前舉辦正副會長選舉，然而卻傳出有候選人發表了歧視字眼的政見，讓不少人看了相當不舒服。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

台大經濟系日前舉辦正副會長選舉，然而卻傳出有候選人發表了歧視字眼的政見，讓不少人看了相當不舒服。對此，臉書粉專「黑特帝大」上，出現了自稱台大經濟系的學長姐，表示將動用業界的人脈來封殺兩位候選人，未來讓他們連出國留學、畢業找工作、實習的機會都沒有，引爆網友熱議。

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回顧本次事件，台大經濟系日前舉辦正副會長選舉，然而其中候選人陳姓、謝姓學生的政見當中充滿了許多歧視的言論，根本不是一本正經的在發表政見，事後被投稿到網路上引爆關注，校方第一時間表示，已通報學校性平會處理，校方將視情況進行輔導；而兩位學生也出面致歉，不過由於政見內容實在太荒唐，仍然不被買單。

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▲兩位候選人發出聲明道歉，仍然不被買單。（圖/台大交流版）
對此，臉書粉專「黑特帝大」就接獲投稿，疑似是台大經濟系校友的公開信，內容寫著「給經濟系XX錞與XX陶同學的公開信，我們是一群在外資與銀行業任職的台大學長姐，目前年紀大約40-50，許多人已是公司主管，在得知你們令人憤怒的競選文宣後，經過一群朋友討論，已經決定會動用自己在公司的影響力，禁止你們未來取得實習與正職機會」

「我們包含台港兩地的金融機構，科技業，並且由於我們多數有取得國外mba，目前也有不少人擔任校友招生官，我們已經著手翻譯你們的言論，會轉告其他招生委員會將你們列為不受歡迎名單，能做的不多，身為學長姐能發揮的正義只能這樣了，至少讓你們無法在金融業，四大會計事務所，科技業，新創公司等財務工作任職，為了捍衛校譽，也會盡全力讓你們無法申請國外學校」。

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▲疑似台大經濟系學長姐投稿給平台，表示將封殺兩位學生在業界、學界的發展。（圖/黑特帝大）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「幹得漂亮！全力支持」、「留言的一堆人搞不清楚狀況耶，這根本不是什麼學長姊刻意追殺，是每個大公司本來就會作背景調查好嗎？就算這些學長姐不舉報，有哪個大公司敢聘用他們？哪個國外頂大敢錄取他們？要是錄取了被報導，損失都是幾千萬」、「非常感動有學長姐願意挺身糾正歧視言論！給擔心大一生社死的人，想想前陣子搞垮日本迴轉壽司業的屁孩吧」、「不論這篇是真假，這樣就對了！都是成年了，為自己的行為負責」。

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