台大會長選舉爆歧視！學長姐出手「下封殺令」　悲劇下場瘋傳

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對此，臉書粉專「黑特帝大」就接獲投稿，疑似是台大經濟系校友的公開信，內容寫著「給經濟系XX錞與XX陶同學的公開信，我們是一群在外資與銀行業任職的台大學長姐，目前年紀大約40-50，許多人已是公司主管，在得知你們令人憤怒的競選文宣後，經過一群朋友討論，已經決定會動用自己在公司的影響力，禁止你們未來取得實習與正職機會」。
「我們包含台港兩地的金融機構，科技業，並且由於我們多數有取得國外mba，目前也有不少人擔任校友招生官，我們已經著手翻譯你們的言論，會轉告其他招生委員會將你們列為不受歡迎名單，能做的不多，身為學長姐能發揮的正義只能這樣了，至少讓你們無法在金融業，四大會計事務所，科技業，新創公司等財務工作任職，為了捍衛校譽，也會盡全力讓你們無法申請國外學校」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「幹得漂亮！全力支持」、「留言的一堆人搞不清楚狀況耶，這根本不是什麼學長姊刻意追殺，是每個大公司本來就會作背景調查好嗎？就算這些學長姐不舉報，有哪個大公司敢聘用他們？哪個國外頂大敢錄取他們？要是錄取了被報導，損失都是幾千萬」、「非常感動有學長姐願意挺身糾正歧視言論！給擔心大一生社死的人，想想前陣子搞垮日本迴轉壽司業的屁孩吧」、「不論這篇是真假，這樣就對了！都是成年了，為自己的行為負責」。