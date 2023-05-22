超商浩克變身起因「雞胸肉爆紅」！廠商發文安撫：貨源充足別生氣
桃園市20日一名體格壯碩的朱姓男子在超商情緒失控，在店內赤裸上身、舉臂咆哮，整個狀態宛如電影中的「浩克」，而其與店員發生爭執的起因是想購買的雞胸肉口味缺貨，溝通未果後請來警察協調，接著發生後續流血痛毆事件，也引得社會關注，探討執法過當及心理健康等問題。在這場衝突中，朱男鍾情的「雞胸肉」也成為眾人討論的焦點，廠商也趁此機會發文宣傳，引起網友關注。
記者李惠婷/綜合報導
朱男20日時因買不到想要的雞胸肉口味與超商店員起口角，後派兩名員警到場協調，可在接觸過程中朱男不知何故情緒失控，在店內大吼大叫並將員警打到腦震盪，後續他走至超商門口坐下，警方見準時機壓制並用鋼製警棍猛擊，使其最終在頭破血流的狀況下被銬上手銬。
而這場駭人事件中佔有重大角色的「雞胸肉」意外爆紅，食品廠商便搭上熱潮於21日發文，表示官網「貨源充足，敬請安心下單」，「Don't be angry（不要生氣），要義式、要法式、要歐式、要辣通通有」。
網友也相當捧場「好吃到讓人甘願頭破血流」、「我來吃吃看，有這麼好吃嗎」、「因爲浩克，再次大紅」、「廠商有沒有考慮要贊助一下我們的浩克先生，他可是用行動表達了對你們黑胡椒雞胸肉的熱愛」。
針對此事件，中壢警分局表示動手警員究責部份除依法送辦外，執行職務過當的行為核予記過二次，該所所長記過一次，分局長申誡二次；而朱男真正在超商情緒失控鬧事的原因則尚待釐清。