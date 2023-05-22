好市多買冷氣隔週驚「價差19000」！內行曝更省買法：安裝也認真
美式賣場好市多主打實惠的商品價格及良好的會員服務，時不時還會無預期推出特價，讓不少民眾開心地打開錢包搶購，不過一名網友在好市多買完5台冷氣後，在到現場時發現這些冷氣折價了，折扣總額加起來與原價少整整19,000元，令他非常傻眼。貼文發出後引起網友討論，除了可以詢問櫃檯辦理退貨外，內行民眾也提供買「多台冷氣機」更省錢的方法。
記者李惠婷/綜合報導
原PO 20日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己剛於上週幫自家安裝完5台冷氣，不料近日返回賣場時發現每一台的價格竟都折扣3,000至6,000元不等，5台加起來總價差有19,000元，這讓他頓時傻眼，詢問「單兵該如何處理？」
熱心民眾回覆「之前針對這問題問過收銀人員，他們告知直接買特價的，再到櫃檯辦理退貨！」、「帶著發票，直接去退貨櫃檯請櫃檯處理，舊的刷退，重新刷新價格，只是信用卡額度會因為銀行作業沒這麼即時，會佔額度一陣子」，有相似經驗的人分享「我們之前買電視，下一週去發現電視特價，是直接打電話去問，後來直接去櫃檯退差價」、「我之前也是買了咖啡膠囊隔週降價+特價，拿一盒去櫃檯結帳完直接往退貨櫃檯，跟她說要退上周那筆消費記錄」，有人則打趣道「再買5台攤平！」
關於一次購入多台冷氣，內行民眾指出到專門的電器行可以談到更實惠的價格，「其實找冷凍空調行直接談價格，可以拿到比COSTCO更好的優惠啊」、「多台冷氣找電器行會比較划算，前年我家一次換3台冷氣，最後我沒找電商或賣場，直接找住家附近經營很久的電器行，同型號價格談的比電商便宜，更重要的是，安裝仔細又認真，很多冷氣會出問題都是（委外商）施工不良造成的」。