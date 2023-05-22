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颱風還沒到！鋒面接近全台「今晚先變天」　西半部防大雨轟炸

▲氣象局說明，颱風距離台灣遙遠還不用擔憂，但今晚受鋒面影響，全台都有降雨機率。（圖／記者葉政勳攝）
▲氣象局說明，颱風距離台灣遙遠還不用擔憂，但今晚受鋒面影響，全台都有降雨機率。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

雖然颱風「瑪娃」今（22）日清晨已增強為「中度颱風」，不過其距離台灣還相當遙遠，未來5天都還不用過度擔心。中央氣象局指出，今日有梅雨季「第4波移動型」鋒面接近，預計在入夜過後至明（23）日清晨，全台都會有降雨的情況，其中西半部地區要小心「短延時強降雨」和「局部大雨」的發生，明日白天降雨才會有所趨緩，最新天氣資訊氣象局將持續觀察，請民眾隨時留意。

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氣象局表示，今日白天鋒面接近，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，北部地區也有局部短暫陣雨，不過白天受到西南風影響，東南部會出現焚風，大台北地區也有沉降的出現，因此要注意白天可能會有攝氏36度或以上的高溫。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局說指出，今明兩天受到鋒面影響，西半部地區降雨較明顯，週三至週末天氣較穩定，不過還要觀察颱風動向。（圖／中央氣象局提供）
氣象局說明，天氣轉變最明顯的時間點是今天晚上，西半部地區在出現短暫陣雨或雷雨的同時，將會有短延時強降雨和局部大雨發生的機率，其它地區也有局部短暫陣雨或雷雨，情況持續到明日清晨，明日白天起鋒面南移到巴士海峽，屆時只剩中南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區則有零星短暫陣雨。

此外，受鋒面影響，今晚氣溫將開始下滑，明日鋒面遠離後帶下來的東北季風，會讓氣溫驟降更加明顯，尤其北部及東北部明日晚上涼意相當明顯，請民眾務必注意穿著。週三（5/24）起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；週三至週六（5/24至5/27）天氣回穩，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨。週末才會是颱風動向觀察的重點時機。

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