企鵝妹遇台灣YouTuber！他要求簽名在臉上 直播全程錄到：欠檢舉
南韓知名實況正妹「企鵝妹」Jinny（柳允進，윰찌니）來到台灣展開徒步環島之旅，目前已經走了超過600公里！然而日前她走到台中停下腳步用餐時，被一位台灣YouTuber搭訕，沒想到接下來一連串的舉動令企鵝妹感到非常困惑，全程都被直播出去，而該位YouTuber的後續言論更是受到撻伐。
記者張嘉哲/綜合報導
企鵝妹在日前徒步走到台中，到達一家餐廳準備用餐的時候，突然一名男子走到她的桌子，直接坐到她的對面去，開口就說「歡迎妳來到台中，很高興認識妳，我是一位YouTuber....」話都還沒講完，企鵝妹就直接打斷說「我正準備要吃晚餐，你可以不要....」男子又把話語權搶走表示「30秒就好」接著表示自己相當愛慕企鵝妹，要求企鵝妹在她的臉上簽名。
而當時候企鵝妹的直播並未關閉，不少粉絲聽到直接傻眼，企鵝妹本人非常的錯愕，後來看到他也在拍影片，企鵝妹勉為其難的在他臉上簽下名字，隨後男子離開後，企鵝妹對觀眾說「太奇葩了，不懂為什麼他們要在餐廳裡這麼做，如果說今天我在行走中，這或許會很有趣，但拜託不要直接坐在我對面，甚至事先沒有詢問」顯然企鵝妹感覺到被冒犯。
事後，該位YouTuber被發現是「躺平大師JAK」，有網友發現他確實也上傳了搭訕企鵝妹的影片，還自稱是破解了企鵝妹的「Dont touch me」傳聞，有網友留言認為他非常不禮貌，而且看出企鵝妹不願意，表示他不尊重女性，結果「躺平大師JAK」竟然回應「女人是用來征服的，不是用來尊重的，你身為女人，不要跟我說不知道女性紅利是什麼，女人最看不起的男人，就是那種超尊重女人的龜男。」引發網友以及企鵝妹粉絲怒火，紛紛揚言檢舉頻道。