「大王具足蟲」包壽司！眾喊不行嚇爆　怪廚曝這樣吃：比龍蝦還甜

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老闆兼主廚的高煒智日前在「Jacky Bistro預約制餐酒館」粉專貼文，分享「大王具足蟲」料理心得，他說「我試著生食的時候嚇到，因為那個肉的甜度超越了龍蝦與干貝」，王蟲的肝胰腺也非常濃郁，他原想比照辦桌菜龍蝦三明治料理，不過因為肉比想像中的少多，最後只好塞在醋飯跟豆皮裡，「就當做是成就解鎖吧」。
「今晚客人蠻開心的，居然吃到超級夢幻食材！」高煒智還說，計畫改天再把殼用均質機打碎熬王蟲濃湯。至於「大王具足蟲」的口感，他告訴《NOWnews今日新聞》說像龍蝦與鯊魚的綜合體，不過因為很難抓、量稀少，除了想吃得碰運氣看有沒有之外，也僅限「包場」才有可能出現，目前包場費用是1萬5000元加1成，10人以下，採無菜單模式。
自認是暗黑料理界「慈悲王者」的高煒智自曝煮過不少獨特食材，「對於一名有夢的廚師而言，世界上一切動物都應該煮成美味的料理」，推出「王蟲豆皮壽司」後收到不少私訊詢問，但聽到價格後就已讀不回。
高煒智分析說，活體龍蝦大隻的平均一斤兩千，賣到海產店大概賣到一斤6000，你要吃到一隻三斤的龍蝦就要一萬八了，但是這一萬八的錢裡面，可能殼的重量就佔了一萬以上，而大王具足蟲至少要兩斤到三斤才有肉，但絕大部分的重量都是水份、內臟跟殼，就算當龍蝦價格來賣好了，但是它真的不是想要就有，難抓也代表了價格的不凡。
貼文一出引發網友熱烈討論，不少網友想到電玩《動物森友會》中的「王蟲」，及動畫電影《風之谷》中的「王蟲」，紛紛留言「動物森友會裡面的王蟲看起來很可愛，沒想到本人這麼大型牛蜱加蝨子巨型寄生蟲很獵奇的感覺」、「我想到動森，很難抓，但可以賣很多錢」。
不少人被「大王具足蟲」外型嚇呆，留言說「海鮮我本來應該沒有不敢吃的 而且是很愛但他長的像巨型蟑螂，我不行…」、「好好奇味道，不過它長得好像蟑螂我怕怕」、「不要吃外星生物」、「看起來好恐怖」、「畫面衝突的像是AI畫圖一樣」。
《風之谷》中的「王蟲」根據原設是地球爆發戰爭，造成嚴重環境污染後誕生的一種巨形爬蟲生物，棲息於「腐海」，體長最多達 80 呎，成蟲有成幾層樓高。最大特徵是頭部長有 14 個眼睛，平時是藍色，受到刺激會變紅，並聯群攻擊敵人。