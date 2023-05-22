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「大王具足蟲」包壽司！眾喊不行嚇爆　怪廚曝這樣吃：比龍蝦還甜

▲台南廚師高煒智把動畫《風之谷》中「王蟲」原型的「大王具足蟲」當食材，其取肉拿來包豆皮壽司。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）
▲台南廚師高煒智把動畫《風之谷》中「王蟲」原型的「大王具足蟲」當食材，其取肉拿來包豆皮壽司。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）

記者徐銘穗/綜合報導

曾研發「阿凡達雞腳」掀起話題的台南廚師，日前再推出驚人隱藏菜色，竟將宮崎駿動畫《風之谷》中「王蟲」原型的「大王具足蟲」當成夢幻食材，製成「王蟲豆皮壽司」，不過主角顏質驚嚇指數破表，不少人大喊「我不行」。廚師說「大王具足蟲」吃起來的口感像龍蝦與鯊魚綜合體，他分享的最佳吃法是生食，掛保證說「你的三觀將被刷新」。

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大王具足蟲（Bathynomus giganteus）又稱巨型深水蝨，棲息於170公尺至2140公尺深、昏暗無光、攝氏4度的海域，以鯨魚、魷魚等海洋生物的屍體為主食，也會獵食行動緩慢的海參、海綿等。牠們可以忍受長期飢餓，日本三重縣鳥羽水族館曾有隻大王具足蟲絕食5年43天後才死亡的紀錄。

不少網友覺得「大王具足蟲」像巨型蟑螂，大喊「我不行」，認為吃牠需要勇氣。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）
不少網友覺得「大王具足蟲」像巨型蟑螂，大喊「我不行」，認為吃牠需要勇氣。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）
老闆兼主廚的高煒智日前在「Jacky Bistro預約制餐酒館」粉專貼文，分享「大王具足蟲」料理心得，他說「我試著生食的時候嚇到，因為那個肉的甜度超越了龍蝦與干貝」，王蟲的肝胰腺也非常濃郁，他原想比照辦桌菜龍蝦三明治料理，不過因為肉比想像中的少多，最後只好塞在醋飯跟豆皮裡，「就當做是成就解鎖吧」。

▲高煒智最推薦的「大王具足蟲」吃法是生食，肉的甜度超越了龍蝦與干貝。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）
▲高煒智最推薦的「大王具足蟲」吃法是生食，肉的甜度超越了龍蝦與干貝。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）
「今晚客人蠻開心的，居然吃到超級夢幻食材！」高煒智還說，計畫改天再把殼用均質機打碎熬王蟲濃湯。至於「大王具足蟲」的口感，他告訴《NOWnews今日新聞》說像龍蝦與鯊魚的綜合體，不過因為很難抓、量稀少，除了想吃得碰運氣看有沒有之外，也僅限「包場」才有可能出現，目前包場費用是1萬5000元加1成，10人以下，採無菜單模式。

自認是暗黑料理界「慈悲王者」的高煒智自曝煮過不少獨特食材，「對於一名有夢的廚師而言，世界上一切動物都應該煮成美味的料理」，推出「王蟲豆皮壽司」後收到不少私訊詢問，但聽到價格後就已讀不回。

高煒智分析說，活體龍蝦大隻的平均一斤兩千，賣到海產店大概賣到一斤6000，你要吃到一隻三斤的龍蝦就要一萬八了，但是這一萬八的錢裡面，可能殼的重量就佔了一萬以上，而大王具足蟲至少要兩斤到三斤才有肉，但絕大部分的重量都是水份、內臟跟殼，就算當龍蝦價格來賣好了，但是它真的不是想要就有，難抓也代表了價格的不凡。

▲高煒智說「大王具足蟲」身體幾乎被水份跟胃袋全部佔據。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）
▲高煒智說「大王具足蟲」身體幾乎被水份跟胃袋全部佔據。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）

▲可以看到胃裡很多小魚和奇怪東西。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）
▲可以看到胃裡很多小魚和奇怪東西。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）
▲蒸熟後肉變白色。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）
▲蒸熟後肉變白色。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）
▲那麼大隻的「大王具足蟲」取出的肉不到一小碗。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）
▲那麼大隻的「大王具足蟲」取出的肉不到一小碗。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館授權）
貼文一出引發網友熱烈討論，不少網友想到電玩《動物森友會》中的「王蟲」，及動畫電影《風之谷》中的「王蟲」，紛紛留言「動物森友會裡面的王蟲看起來很可愛，沒想到本人這麼大型牛蜱加蝨子巨型寄生蟲很獵奇的感覺」、「我想到動森，很難抓，但可以賣很多錢」。

不少人被「大王具足蟲」外型嚇呆，留言說「海鮮我本來應該沒有不敢吃的 而且是很愛但他長的像巨型蟑螂，我不行…」、「好好奇味道，不過它長得好像蟑螂我怕怕」、「不要吃外星生物」、「看起來好恐怖」、「畫面衝突的像是AI畫圖一樣」。

《風之谷》中的「王蟲」根據原設是地球爆發戰爭，造成嚴重環境污染後誕生的一種巨形爬蟲生物，棲息於「腐海」，體長最多達 80 呎，成蟲有成幾層樓高。最大特徵是頭部長有 14 個眼睛，平時是藍色，受到刺激會變紅，並聯群攻擊敵人。

▲《風之谷》中的「王蟲」根據原設是地球爆發戰爭，造成嚴重環境污染後誕生的一種巨形爬蟲生物。（圖／翻攝網路）
▲《風之谷》中的「王蟲」根據原設是地球爆發戰爭，造成嚴重環境污染後誕生的一種巨形爬蟲生物。（圖／翻攝網路）

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