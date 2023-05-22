台大經濟系政見「只有一組在認真」！奇葩言論齊發：禁止食用香菜
台大經濟系日前舉辦正副會長選舉，然而卻有候選人發表了歧視字眼的政見，內容針對特定性取向、種族與身分、身材與性徵、戀愛與性行為經驗、服裝等面向進行不當評價，且涉暴力與強制行為，傳開後飽受眾人批評，台大經濟系也對此採取行動。民眾除了將目光鎖定這組候選人，也開始一一檢視其他三組候選人的政見，發現四組中竟只有一組認真撰寫，其他都帶點無俚頭的幽默。
記者李惠婷/綜合報導
據台大經濟系學會公布之112學年度正副會長選舉公報，2號候選人組別提出16項極具爭議性的政見，包含「LGBTQ 與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「加設刷卡權限,BMI 20以上禁止搭乘電梯」等，引得眾人怒轟。
事件發生後，許多人開始檢視其他候選人的政見，發現多數的內容都相當無俚頭，包含「每個月挑一天晚上舉辦鬼抓人大賽，會請道士找真的鬼」、「禁止在教室內食用含香菜韭菜的食品」、「我想要來一場辯論會，高下立判（辯論很難，但很明確）」等，僅有第四組候選組別認真撰寫政見，包含「定期公布活動收支表」、「定期舉辦職業工作坊」等。
雖然這些組別的內容也不太「認真」，但對比之下仍獲得不少網友的支持，笑稱「這才是無傷大雅的幽默好嗎」、「社科院瞬間移動是怎樣哈哈，台大是霍格華茲嗎？」、「學長組完美示範有趣不需要涉及歧視及人身攻擊」。
針對2號後選組別的政見，台大經濟系昨（21）日發出聲明表示，台大經濟系堅持人權及性別平等。維護言論自由的同時，也不應違反法律規範與人權價值。本次學生政見，其中多點已有違反人權價值及性別平等相關法令之虞，第一時間已通報台大性平委員會，後續行政程序，將依性平會調查結果及台大學生個人獎懲辦法辦理，亦將啟動輔導機制。