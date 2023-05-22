22年來「5月僅兩颱風」侵台 中颱瑪娃這次恐跟上？最新動向曝光
颱風「瑪娃」（Mawar，馬來西亞命名，原意為玫瑰花）20日下午2時在菲律賓東方海面生成，目前在菲律賓東方海面上持續增強，今（22）日清晨已轉為「中度颱風」，且有機會挑戰強颱等級，氣象專家賈新興表示，颱風在5/29至5/30之間會移動到菲律賓呂宋島北邊，隨後東北方轉彎，不過後期路線變化仍很大，是否影響台灣主要和「太平洋高壓勢力強弱」有直接關聯。2001年起的5月，也只有2顆颱風侵台，還有待後續觀察。
記者張志浩/綜合報導
賈新興提及，根據歐洲模式的颱風預測，瑪娃目前距離台灣還有不小的距離，但在今日至後天（5/22至5/24）移動速度有變慢的趨勢，表示當地環境有些變化，觀察重點是颱風往西時，會不會偏北，增加對台威脅。歷年數據則顯示，自2001年起5月發警報的颱風共有6顆，實際侵臺只有2001年西馬隆和2006年珍珠，共計2次。
賈新興說明，瑪娃颱風後續3至4天會持續往西邊移動，週三至週四（5/23至5/24）值得關注太平洋高壓強度的變化，若高壓較強、勢力範圍往西靠攏，颱風就會順著太平洋高壓邊緣跑，也會更往西接近台灣，增加威脅機率，時間到了下週日至下週一（5/28至5/29）時，南海和巴士海峽的風引較強，因此瑪娃颱風移動速度會增快，最後是否侵台醒養如何，就要看其北轉的位置而定。
中央氣象局則補充，此次瑪娃颱風生成的位置靠近中太平洋、離陸地較遠，有一點反映「聖嬰現象」的颱風特性，這類颱風由於在海面持續時間久，因此生命週期較長、強度也較強，不過現在討論它對台灣的影響還有點太早，只能顯現在台灣進入颱風季後，不排除會有更多類似性質的颱風出現。