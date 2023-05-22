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男友房間曬NuBra一夜失蹤　妹子見落點急哭了！最怕男友爸媽抬頭

▲女網友晾在男友房窗外的NuBra，竟掉落在男友家曬衣場的透明雨遮上，讓她好尷尬。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友晾在男友房窗外的NuBra，竟掉落在男友家曬衣場的透明雨遮上，讓她好尷尬。（圖／翻攝Dcard）

記者徐銘穗/綜合報導

尷尬了！一名女子到男友家過夜，未料隔天醒來驚見晾在男友房間窗戶外的NuBra隱形內衣不見了，低頭一看超傻眼，竟掉在男友家曬衣場的透明雨遮上，急忙要男友幫忙買「很長抓蝴蝶用的網子」，男友還回她說「你要抓蝴蝶呀」，讓她直呼「真的要瘋了」，貼文一出笑翻不少人。

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原PO在Dcard分享，上周五（19）穿完NuBra後立刻脫下來洗，商品的使用說明表示平放自然乾就可以，但她怕積水發霉，於是把它掛在男友房間的窗外，還用3個夾子夾住，沒想到隔天一早起床竟發現NuBra不見了。

▲女網友醒來驚見用3跟曬衣夾夾著的NuBra不見了。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友醒來驚見用曬衣夾夾著的NuBra不見了。（圖／翻攝Dcard）
起初她以為是男友貼心地幫忙收進房間，但她怎麼找都找不到，於是很自然地往窗戶下查看，這一看讓她都傻了，「我的NuBra掉在男友家的曬衣場的遮雨棚上」。原PO說遮雨棚是透明的，如果男友媽媽曬衣服時抬頭就可能會發現。

▲女網友晾在男友房窗外的NuBra，竟掉落在男友家曬衣場的透明雨遮上，讓她好尷尬。（圖／翻攝Dcard）
▲她低頭一看，NuBra竟掉落在男友家曬衣場的透明雨遮上，讓她好尷尬。（圖／翻攝Dcard）
不過因為房間離遮雨棚很遠撿不到，也不可能爬出去撿，只好傳訊息請男友幫忙買一個很長、抓蝴蝶用的網子，想試試看能不能撈得到，但男友卻真以為原PO要抓蝴蝶，回說「你要抓蝴蝶呀」，讓她看了崩潰地說「他以為我要抓蝴蝶！我要瘋了，真的要瘋了」。

▲女網友請男友幫忙買長的抓蝴蝶網子，打算撈NuBra，男友回答讓她直呼「快瘋了」。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友請男友幫忙買長的抓蝴蝶網子，打算撈NuBra，男友回答讓她直呼「快瘋了」。（圖／翻攝Dcard）
不少人都認為原PO男友的回答太有趣，「那個「呀」很畫龍點睛」、「對不起…那句抓蝴蝶我直接噴笑」、「抱歉笑出來，太滑了夾不住是嗎？」、「男友的回答我給滿分」、「那可真是好大的蝴蝶呀」、「男友超級可愛！彷彿能想像他的語氣」、「這篇會紅，我真的快要笑死，抓蝴蝶害我凌晨笑出聲」、「男友回答怎麼那麼樸實無華的可愛」。

有類似經驗的網友建議，「把衣架拆開用成長勾去勾就好了，妳也太緊張了」、「妳買長長的繩子，尾端掛鉤子或衣架，然後勾中間透明的地方，之前我有成功勾起兩層樓高的內衣」、「用很長的棍子，前端綁+黏一條繩子上綁問號勾，勾勾看呢？」、「棍子上面綁S型掛鉤，應該是可以勾上來，因為它現在是凹面朝上，中間扣環有空間可以讓勾勾穿過去」。

也有Nubra使用者建議，「NuBra是要陰乾的，不能用夾子夾，沒使用時中間不要扣」、「平放自然乾是ok的，甩乾一點放餐巾紙上或是直接放除濕機上面」、「這種的我洗完會甩乾小水珠放房間晾，夏天開冷氣乾很快的」。

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