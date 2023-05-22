男友房間曬NuBra一夜失蹤　妹子見落點急哭了！最怕男友爸媽抬頭

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起初她以為是男友貼心地幫忙收進房間，但她怎麼找都找不到，於是很自然地往窗戶下查看，這一看讓她都傻了，「我的NuBra掉在男友家的曬衣場的遮雨棚上」。原PO說遮雨棚是透明的，如果男友媽媽曬衣服時抬頭就可能會發現。
不過因為房間離遮雨棚很遠撿不到，也不可能爬出去撿，只好傳訊息請男友幫忙買一個很長、抓蝴蝶用的網子，想試試看能不能撈得到，但男友卻真以為原PO要抓蝴蝶，回說「你要抓蝴蝶呀」，讓她看了崩潰地說「他以為我要抓蝴蝶！我要瘋了，真的要瘋了」。
不少人都認為原PO男友的回答太有趣，「那個「呀」很畫龍點睛」、「對不起…那句抓蝴蝶我直接噴笑」、「抱歉笑出來，太滑了夾不住是嗎？」、「男友的回答我給滿分」、「那可真是好大的蝴蝶呀」、「男友超級可愛！彷彿能想像他的語氣」、「這篇會紅，我真的快要笑死，抓蝴蝶害我凌晨笑出聲」、「男友回答怎麼那麼樸實無華的可愛」。
有類似經驗的網友建議，「把衣架拆開用成長勾去勾就好了，妳也太緊張了」、「妳買長長的繩子，尾端掛鉤子或衣架，然後勾中間透明的地方，之前我有成功勾起兩層樓高的內衣」、「用很長的棍子，前端綁+黏一條繩子上綁問號勾，勾勾看呢？」、「棍子上面綁S型掛鉤，應該是可以勾上來，因為它現在是凹面朝上，中間扣環有空間可以讓勾勾穿過去」。
也有Nubra使用者建議，「NuBra是要陰乾的，不能用夾子夾，沒使用時中間不要扣」、「平放自然乾是ok的，甩乾一點放餐巾紙上或是直接放除濕機上面」、「這種的我洗完會甩乾小水珠放房間晾，夏天開冷氣乾很快的」。