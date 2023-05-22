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《鬼滅之刃 刀匠村篇》上弦之肆自殘生出第6分身！長相年輕又帥　

▲「上弦之肆」半天狗遇害後，會變成「積怒」、「可樂」、「空喜」、「哀絕」、「憎珀天」等分身自保，圖為「憎珀天」。（圖／翻攝KKTV）
▲「上弦之肆」半天狗遇害後，會變成「積怒」、「可樂」、「空喜」、「哀絕」、「憎珀天」等分身自保，圖為「憎珀天」。（圖／翻攝KKTV）

記者陳雅蘭/綜合報導

！！！！！以下有劇情透露，慎入！！！！！
日本知名動畫《鬼滅之刃》第三季影集《鬼滅之刃 刀匠村篇》播出第7集，「上弦之肆」半天狗除了遇害會變成「積怒」、「可樂」、「空喜」、「哀絕」（意即：喜怒哀樂）4個分身，但只要4個分身與本體同時遇難，分身就會合體成第6隻鬼「憎珀天」，「憎珀天」的力量遠遠超乎喜怒哀樂，炭治郎、禰豆子、不死川玄彌將陷入硬仗。

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▲「上弦之肆」半天狗（左）體積跟老鼠一樣大，卻是力大無窮的惡鬼。（圖／鬼滅之刃Twitter）
▲「上弦之肆」半天狗（左）體積跟老鼠一樣大，卻是力大無窮的惡鬼。（圖／鬼滅之刃Twitter）
「上弦之肆」半天狗只要陷入絕境，就會將本體分成4個分身「積怒」、「可樂」、「空喜」、「哀絕」；在第7集中，4個分身被炭治郎、禰豆子、不死川玄彌打壓，連本體半天狗都岌岌可危，分身為了保護半天狗，「積怒」把「可樂」、「空喜」、「哀絕」吃掉，合體變成更年輕的「憎珀天」。

「憎珀天」是半天狗「憎恨」的化身，可以隨意操控樹木，他手持S型鼓棒，背部有雷神太鼓，而且4隻分身鬼的血鬼術都會使用。

「憎珀天」厚顏無恥指責炭治郎是「欺負弱小（半天狗）的大壞蛋」，直言：「真是心狠手辣，這種行為已經算是敗類。」大言不慚令炭治郎愣住，回擊對方濫殺無辜百姓，他誓言要拿下「憎珀天」的頭。令一方面，「霞柱」時透無一郎正與「上弦之伍」玉壺對戰，意外曝光隷屬鬼殺隊鍛刀師的「鋼鐵塚螢」長相，「鋼鐵塚螢」結實的身材與帥氣五官，掀起觀眾一陣討論。

《鬼滅之刃 刀匠村篇》每週一上午9點在台播出，更多精彩劇情可至中華電信MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、bilibili、愛奇藝國際站、Netflix收看。

▲「霞柱」時透無一郎對戰「上弦之伍」玉壺，尚未分出高下。（圖／鬼滅之刃Twitter）
▲「霞柱」時透無一郎對戰「上弦之伍」玉壺，尚未分出高下。（圖／鬼滅之刃Twitter）

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