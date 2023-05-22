日韓很常見！他驚台灣女生不愛「1髮型」 眾搖頭吐關鍵：沒辦法
髮型不對，再美的臉也白費！一名男網友日前發文表示，在日本影視作品中，常見到「只要是女性，大多都很用心打理瀏海」，感慨台灣女生似乎比例沒那麼高，因此好奇發問原因。貼文引發網友討論，有網友透露一決定原因造成台日差異。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前（16）在PTT貼文「日本女性是不是很重視瀏海？」，他表示近來喜歡看日本影視作品，在在綜藝節目中看到，「無論明星還是民眾，只要是女性，大多都很用心打理瀏海」，但認為台灣女生選擇瀏海髮型的比例沒那麼高，而且化妝的比例也不如日本高，好奇問原因。
貼文一出引發討論，網友紛紛留言「好像都是一樣的旁分空氣瀏海」、「日本男生比較在乎瀏海吧」、「日本的妝容根本跟不上流行」、「日本妝會很落後嗎？反而台女的妝我一直覺得風塵很重」、「像韓國那種額頭露出來中分造型比較像以毒攻毒，日本人選擇逃避，韓國人選擇我就醜大方承認」。
不過，也有網友認真回可能的原因，「我女生朋友說台灣太潮濕，所以沒辦法像日本那樣維持瀏海」、「安全帽瀏海殺手」、「東方五官致命缺陷就是額頭到鼻樑那塊，跟西方比乾癟凹陷，用瀏海擋住可以遮醜」。
而南韓女團BLACKPINK中，以瀏海造型為個人特色的Lisa曾公開表示，自己真的不能沒有瀏海，甚至上韓綜時主持人問她：「給你100億可以撥開瀏海嗎？」才鬆口考慮，也因此有「百億瀏海」的封號。
而Lisa也透露了自己的整理秘訣，就是靠髮捲、吹飛機逆吹與一層又一層的定型噴霧，也引起女孩們效仿這款熱舞過後依舊不動的打理方法。