房市／周威宇把握信義房屋這優勢　先奪新秀再選上店長

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而令他印象深刻的是，在信義房屋工作，學長姐、師傅、店長，彼此相處多半融洽，許多業績表現佳的標竿同事，也都願意不藏私和新鮮人分享經驗。周威宇舉例，很多人認為房仲只是買賣房子，但其實也可能遇到土地買賣事宜；不過，土地買賣的「眉角」很多，包括法規、土地使用分區，甚至於如何和地主應對進退等，都不是光靠看書或上課能學到的，這時，標竿同事從實務面分享自身經驗，就對菜鳥新人幫助很大，當接觸到土地案件，不用白走冤枉路，就能好好服務客戶。
周威宇把握住信義房屋「手心向下」的文化，快速累積自己的專業力與業務能力，不僅順利拿到新秀獎，也替自己設定參選店主管的職涯目標，並順利在入行第22個月達標。至今，他也秉持同樣的信念，持續培育新人，有兩位徒弟在他的陪伴下，也順利拿到了新秀獎。
畢業季將至，信義房屋將在6月4日舉辦應屆畢業生職涯探索活動，安排業務、秘書同仁現身分享職涯心路歷程。新科的店長周威宇也提醒新鮮人，業務工作難免遇到挫折，但直營體系提供每月保障底薪等穩定薪資待遇，不用害怕景氣起伏；沒有雙黃線的晉升制度，只要有心，也都有機會選上區、店主管；最重要的是，同事間不藏私的分享，以及業務工作本身的多元性，都能使人快速成長。只要抗壓力夠、懂得轉換心態正向思考的新鮮人，都很值得嘗試。