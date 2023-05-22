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眼球中央結束倒數！視網膜揭心聲「被掏空」　爆YTR收入內幕

▲視網膜經營快8年的YouTube頻道《眼球中央電視台》即將停更，他受訪時也吐露心聲，更爆出YTR收入內幕。（圖／記者陳明中攝）
▲視網膜經營快8年的YouTube頻道《眼球中央電視台》即將停更，他受訪時也吐露心聲，更爆出YTR收入內幕。（圖／記者陳明中攝）

記者郭佩蓉/台北報導

由陶晶瑩擔任主持人、視網膜擔任司儀的全新綜藝節目《全明星辯論會》今（22）日舉辦記者會，視網膜受訪時被問到經營快8年的YouTube頻道《眼球中央電視台》即將在5月底停更一事，他也正面回應，並揭開停更的真實原因，感嘆頻道不好做：「到最後會覺得比較疲乏，尤其現在太多垃圾資訊，有一點被掏空。」更爆出YouTuber收入的內幕。

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▲黃豪平、視網膜、陶晶瑩和陳芳語受訪談到錄節目《全明星辯論會》的大小事。（圖／記者陳明中攝）
▲黃豪平（左起）、視網膜、陶晶瑩和陳芳語今（22）日錄節目《全明星辯論會》。（圖／記者陳明中攝）
YouTube頻道《眼球中央電視台》自2015年開設，至今已有121萬訂閱，停更消息曝光後，引起網友熱議。對此，視網膜今日受訪時被問到「是網路做膩了嗎」，他也正面回應：「我覺得其實到了一個程度之後就會疲乏，因為我自己經營YT頻道快八年的時間，頻道主要是以時事為主，現在我自己對時事又比較疲乏，尤其這麼多垃圾資訊，其實看一看一直要過濾、吸收，那個過程最後有一點被掏空，我就覺得可以換個環境、路線。」

▲「眼球中央電視台」確定於5月31日後停更，主持人視網膜昨（9）日也親自證實並解釋原因。（圖／翻攝自眼球中央電視台YT）
▲「眼球中央電視台」確定於5月31日後停更。（圖／翻攝自眼球中央電視台YT）
至於外界認為當YouTuber很好賺，視網膜則說其實並不然，因為製作成本超高，「跟一些創作者朋友聊過，你看起來很好賺，但成本超級高，每個月支出的人事費、辦公室費用，一年真的能回收的錢其實沒很多，有時候就只有單純打平而已，可能只有前三名、頂流才能打平，我不敢說自己是頂流」，不過黃豪平聽完則在旁邊打趣表示：「少謙虛了！我昨天去他家，他家好大喔！」

▲黃豪平（左）爆料視網膜（右）的家很大。（圖／記者陳明中攝）
▲黃豪平（左）爆料視網膜（右）的家很大。（圖／記者陳明中攝）
最後，近日不少藝人、YouTuber和KOL的人設翻車，視網膜表示不擔心自己會遇到此事：「我覺得我還好，因為我私底下應該跟表面上差不多，沒有什麼人設翻車不翻車（的問題），我比較可能會被大家發現，私底下沒有像在螢幕上這麼賤啦！」陳芳語也認證：「我也有這個感覺，我本來要被你訪問的時候我很害怕，公司的人都說你很酸，結果我們那個時候訪問，你還帶柚子（柴犬），才發現你很nice。」

▲陳芳語。（圖／記者陳明中攝）
▲陳芳語稱讚視網膜人很好。（圖／記者陳明中攝）

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