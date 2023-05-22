挖呀挖黃老師「無P模樣」竟是素顏！同場者內幕全說了：拜託包容
因為教唱「在小小的花園裡面挖呀挖呀挖」兒歌而爆紅的中國幼教黃老師「花花」，過往的經歷也不斷被「挖呀挖呀挖」，還受到各種謠言纏身，讓她相當苦惱。而上週六（20日）當天，她出席活動又被拍下「無P模樣」，再度登上熱搜話題。不過當天在場的官員卻主動出面揭露內幕，並幫黃老師說話「拜託包容她」。
記者潘毅/綜合報導
「花花」黃老師爆紅之後，各種活動邀約如雪片般飛來，而5月20日當天，她出席所在地湖北隨州主辦的鄉村節活動，與文旅局長共同唱《小小花園》，更一起擺出招牌「挖呀挖呀挖」，希望能藉黃老師目前的曝光度，讓活動獲得關注。
不料當天卻因為黃老師未套軟體濾鏡的「無P模樣」，再度讓活動失焦，更有不少網友認為黃老師本人模樣與爆紅影片中的甜美模樣差很多，喊著不當粉絲了；對此，520那天與黃老師一同出席活動的文旅局長，也在今（22）日稍早在媒體上發言揭露內幕「當天黃老師她身體不適嚴重嘔吐致憔悴，沒法化妝，希望大家包容」，意指當天活動，黃老師竟然是以素顏出席。
而黃老師本人對於此次事件，也在微博上親自回應「影片也好，直播也好，開濾鏡也是想讓最好的狀態展現給大家。我想大家錄影片、直播或者是拍照片也都要開美顏或者濾鏡吧，其實我和大家開美顏和濾鏡的想法都是一樣的。在線下參加公益活動，我可以用素顏大大方方來和大家見面，其實也就是想把最真實的自己帶給大家，希望我們每個人都可以用最真實的自己來過好自己的每一天」，大氣且充滿智慧的回應也再度獲得廣大網友讚許。