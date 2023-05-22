大王具足蟲「外型超可怕」真的好吃？廚師驚曝實際口感：頭部最棒
外型看起來相當可怕的「大王具足蟲」你敢吃嗎？今（22）日知名拉麵店拉麵公子推出的「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，把整隻大王具足蟲擺在碗上，充滿噱頭的畫面引發熱潮。但究竟「大王具足蟲」本體是否好吃，其實前幾日廚師漢克才剛進行烹飪實測與教學，也分享其真實口感。
記者潘毅/綜合報導
廚師漢克近期收到觀眾網友送上在台灣較少看見的特殊食材「大王具足蟲」，同時在18日當天發出完整料理處理的細節影片，並選擇以蒸蛋方式，來品嘗出「大王具足蟲」真實原味。而漢克完成料理並試吃後，認為「大王具足蟲」最好吃的居然是頭部，而口味方面近似蝦蟹，「不過實際的味道還是跟蝦蟹挺不一樣的，口感不同、含水量不同、甜味與香氣也不同。」
再來是很多人好奇的「大王具足蟲」肉量部分，由於漢克拿到手的是公的，所以「肉量爆滿」；另一大疑問「牠吃起來是否有異味？」漢克則解答「這隻基本上沒有任何猛爆性的臭味，我想很重要的是捕撈後立馬急速冷凍，加上我是鹽水泡著放冰箱解凍，都有幫助」。
不少老饕看完實際品嚐影片之後，也紛紛留言笑稱「這個已經是生物課等級的影片啦」、「你真的很勇敢，我是皺著眉頭看完的」、「以前就看過這種生物，本來覺得很噁心，但經過看你仔細的解剖跟烹調之後，突然覺得牠好像跟一般蝦蟹沒啥兩樣了耶」、「解剖的手法很清楚，讓我感覺上了生物課」。