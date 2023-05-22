台大驚世駭俗選舉公報+1　性平會候選人自述：跟阿嬤發生過性行為

我是廣告 請繼續往下閱讀
《NOWnews今日新聞》查證臺大學生會選委會9日在臉書公告的【2022-2第二份選舉公報】資料，在「性別平等教育委員會學生委員」公報中，確實有該名法律系學生候選人，他自述的11項誇張經歷中，除了「跟阿嬤發生過性行為」外，還包括自己被送過性平會，也送過別人去性平會，砍過椰林大道的椰子樹，並強調是整棵砍掉。而這場選舉預計將在5月24日、本周三進行投票。
在政見部分，該生提出「禁止在校園周邊吸菸，因為吸煙的動作類似嬰兒吸吮乳頭的行為，有性暗示的嫌疑」、「改校名為「國立台灣性別平等大學」，以起示範作用」、「各系取消微積分必修，因為現代數學是男人的產物，微積分課程中沒有任何女性數學家」、「提供生理男性每月 2000元的餐費補貼，因為生理男性的平均食量、代謝率都較生理女性高，所以需要更多食物，餐費補貼是一種消除先天不平等的積極矯正措施」等20項。
該名台大法律生大方在臉書分享惡搞選舉公報內容，寫道「這是本人第一次出現在選舉公報上」，還要網友挺他就幫分享、幫想政見。其臉書網友留言說「超好笑」、「幫你澄清不是親阿嬤」、「笑死，這三小」、「這超厲害，有料」、「respect」、「台大法律真會玩」、「投他了」不過，也有人提醒說「無聊當有趣，準備被公審」。
最終果真跳出臺大同溫層，該生「惡搞」選舉公報言論在Dcard、臉書上都引發批評，網友留言說「高智商的笑點是不是都有一點怪怪的啊」、「女權大將可能覺得不好笑」、「無聊當好玩，自毀前途」、「這是認真的？台大公告前都不覺得有問題嗎？」、「臺大到底怎麼搞的」。