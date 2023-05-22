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台大驚世駭俗選舉公報+1　性平會候選人自述：跟阿嬤發生過性行為

▲臺大性別平等教育委員會學生委員法律系學生候選人，在選舉公報中的經歷中，寫「跟阿嬤發生過性行為」。（圖／翻攝臺大學生選舉公報）
▲臺大性別平等教育委員會學生委員法律系學生候選人，在選舉公報中的經歷中，寫「跟阿嬤發生過性行為」。（圖／翻攝臺大學生選舉公報）

記者徐銘穗/綜合報導

繼台大經濟系選舉公報出包，兩名參選學生在正副會長競選政見上，列出「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「ㄐㄐ十公分以下要上家政課」等16項歧視性言論引發軒然大波，又再爆出參選台大性平委員會的法律系學生，在選舉公報自述經歷「跟阿嬤發生過性行為（真的！）」再度引發譁然。

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原PO在Dcard上分享「台大學生會九合一聯合選舉」的選舉公報，其中性別平等教育委員會學生委員候選人，一名法律系學生在經歷中竟然自曝「跟阿嬤發生過性行為」，後方還括弧標註「真的！」

▲台大椰林大道。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）
▲椰林大道是臺大象徵，該名法律系的性別平等教育委員會學生委員候選人，在選舉公報中稱曾砍斷整棵椰子樹。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）
《NOWnews今日新聞》查證臺大學生會選委會9日在臉書公告的【2022-2第二份選舉公報】資料，在「性別平等教育委員會學生委員」公報中，確實有該名法律系學生候選人，他自述的11項誇張經歷中，除了「跟阿嬤發生過性行為」外，還包括自己被送過性平會，也送過別人去性平會，砍過椰林大道的椰子樹，並強調是整棵砍掉而這場選舉預計將在5月24日、本周三進行投票。

在政見部分，該生提出「禁止在校園周邊吸菸，因為吸煙的動作類似嬰兒吸吮乳頭的行為，有性暗示的嫌疑」、「改校名為「國立台灣性別平等大學」，以起示範作用」、「各系取消微積分必修，因為現代數學是男人的產物，微積分課程中沒有任何女性數學家」、「提供生理男性每月 2000元的餐費補貼，因為生理男性的平均食量、代謝率都較生理女性高，所以需要更多食物，餐費補貼是一種消除先天不平等的積極矯正措施」等20項。

▲該生在個人臉書分享惡搞選舉公報內容，寫道「這是本人第一次出現在選舉公報上」，有網友挺他認為有趣，但也有人提醒玩笑過頭了。（圖／翻攝台大選舉公報）
▲該生在個人臉書分享惡搞選舉公報內容，寫道「這是本人第一次出現在選舉公報上」，有網友挺他認為有趣，但也有人提醒玩笑過頭了。（圖／翻攝台大選舉公報）
該名台大法律生大方在臉書分享惡搞選舉公報內容，寫道「這是本人第一次出現在選舉公報上」，還要網友挺他就幫分享、幫想政見。其臉書網友留言說「超好笑」、「幫你澄清不是親阿嬤」、「笑死，這三小」、「這超厲害，有料」、「respect」、「台大法律真會玩」、「投他了」不過，也有人提醒說「無聊當有趣，準備被公審」。

最終果真跳出臺大同溫層，該生「惡搞」選舉公報言論在Dcard、臉書上都引發批評，網友留言說「高智商的笑點是不是都有一點怪怪的啊」、「女權大將可能覺得不好笑」、「無聊當好玩，自毀前途」、「這是認真的？台大公告前都不覺得有問題嗎？」、「臺大到底怎麼搞的」。

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