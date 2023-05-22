PLG季後賽／盧峻翔外線開火 三節領航猿63：59領先勇士
PLG職籃聯盟衛冕軍富邦勇士今在季後賽首輪G2，繼續於主場和平籃球館迎戰領航猿，勇士辛特力半場就拿下21分，一度取得雙位數領先，但領航猿一波16：0的猛攻，前三節打完，領航猿反以63：59超前。
記者廖聿偉/綜合報導
前一場雙位數吞敗的領航猿今變陣，登錄洋將桑尼，增加防守強度，首節收到不錯的效果，富邦勇士開賽6投不進，領航猿一度領先達8分；但連兩屆FMVP、勇士洋將辛特力帶頭反撲，連拿5分，單節攻下12分，縮小差距。首節領航猿23：19小幅領先。
領航猿在第二節進攻當機，勇士打出一波12：2的猛攻，反轉戰局。上半場辛特力手感火燙，8投6中，攻下21分，也是勇士得分唯一達雙位數的球員，幫助勇士上半場40：35領先領航猿。
前役外線手感冰冷的領航猿，此役上半場依舊不準，全隊16投僅2中，靠盧峻翔和洋將艾爾斯各進一球，後衛李家慷半場拿下11分，全隊最佳。
易籃再戰，勇士靠著張宗憲和辛特力的三分彈，一度將分差擴大到10分，但領航猿在比賽中段找回攻守節奏，盧峻翔手感復甦，連續在外線開火，加上洋將艾爾斯、桑尼搭配順暢，回敬一波16：0的猛攻，前三節打完，領航猿反以63：59超前。
🏆季後賽完整賽況、戰績點此